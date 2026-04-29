У Південноукраїнську перевіряють тариф на гарячу воду: підозрюють нарахування зайвих витрат

Південноукраїнськ. Ілюстративне фото: МикВісті

У Південноукраїнську тариф на гарячу воду могли завищити через включення додаткових витрат. Через це антимонопольний комітет відкрив справу.

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ під час перевірки виявило можливі порушення у роботі КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Південноукраїнської міської ради.

За даними відомства, підприємство могло закласти до тарифу витрати без належного обґрунтування. Також загальні витрати розподілили між абонентами так, що це могло призвести до переплат з боку споживачів.

«За даними АМКУ, підприємство могло включити до розрахунку тарифу витрати, які не мають належного обґрунтування. Крім того, загальні витрати були розподілені між абонентами таким чином, що їх кількість не відповідала реальним витратам, що могло вплинути на розмір платежів споживачів», — йдеться у повідомленні.

В АМКУ зазначають: через відсутність конкуренції такі дії можуть свідчити про зловживання монопольним становищем.

Наразі антимонопольний орган розпочав розгляд справи та перевіряє обґрунтованість формування тарифу.

Раніше АМКУ оштрафував комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнської міської ради на 12 тисяч гривень за неподання інформації на офіційний запит.