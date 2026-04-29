 У Південноукраїнську АМКУ перевірить тариф на гарячу воду

  • середа

    29 квітня, 2026

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Південноукраїнську перевіряють тариф на гарячу воду: підозрюють нарахування зайвих витрат

Південноукраїнськ. Ілюстративне фото: МикВісті

У Південноукраїнську тариф на гарячу воду могли завищити через включення додаткових витрат. Через це антимонопольний комітет відкрив справу.

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ під час перевірки виявило можливі порушення у роботі КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Південноукраїнської міської ради.

За даними відомства, підприємство могло закласти до тарифу витрати без належного обґрунтування. Також загальні витрати розподілили між абонентами так, що це могло призвести до переплат з боку споживачів.

Реклама

«За даними АМКУ, підприємство могло включити до розрахунку тарифу витрати, які не мають належного обґрунтування. Крім того, загальні витрати були розподілені між абонентами таким чином, що їх кількість не відповідала реальним витратам, що могло вплинути на розмір платежів споживачів», — йдеться у повідомленні.

В АМКУ зазначають: через відсутність конкуренції такі дії можуть свідчити про зловживання монопольним становищем.

Наразі антимонопольний орган розпочав розгляд справи та перевіряє обґрунтованість формування тарифу.

Раніше АМКУ оштрафував комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнської міської ради на 12 тисяч гривень за неподання інформації на офіційний запит.

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Південноукраїнськ

У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть ветеранів та військових у санаторіях
Південноукраїнська міськрада вп'яте не зібралася на сесію
Через неякісний ремонт тепломереж у Південноукраїнську судитимуть ексчиновницю

Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис

РФ вдарила по енергетиці: частина Миколаївського району без світла

4 години тому

Заморозки, грози, спека: синоптики розповіли, яка зазвичай буває погода в травень на Миколаївщині

Головне сьогодні