 Ремонт тепломереж у Південноукраїнську

Через неякісний ремонт тепломереж у Південноукраїнську судитимуть ексчиновницю

У Миколаївській області судитимуть колишню начальницю управління міської ради, яку підозрюють у зловживанні службовим становищем. Через її дії, за даними слідства, громаді завдано збитків на понад 6,8 мільйона гривень.

Як повідомили в обласній прокуратурі, обвинувальний акт уже передали до суду. Йдеться про екскерівницю управління будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради.

Слідство встановило, що під час капітального ремонту тепломереж у Південноукраїнську посадовиця погодила підряднику заміну труб на дешевші та менш якісні. У результаті на мережах почалися численні пориви та пошкодження, що потребувало додаткових витрат із бюджету на їх усунення.

Згодом систему теплопостачання визнали непридатною для використання, і міська рада була змушена замовляти нове будівництво мереж.

Загальна сума збитків, за оцінками правоохоронців, перевищує 6,8 мільйона гривень.

Жінці загрожує до шести років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади та штраф.

У цій же справі підозри отримали ще двоє фігурантів: директор підприємства-підрядника та інженер проєкту.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області до суду скерували справу проти трьох учасників організованої групи — їх обвинувачують в ухиленні від сплати податків під час експорту сільгосппродукції.

