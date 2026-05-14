Через падіння уламків дрона у Первомайську спалахнули гараж і літня кухня
11:11, 14 травня, 2026
Протягом минулої доби рятувальники Миколаївщини ліквідували чотири пожежі, одна з яких виникла внаслідок дронової атаки російських військ.
Як повідомили в ДСНС Миколаївської області, у Первомайську через падіння уламків безпілотника загорілися літня кухня та гараж. Також пошкоджено легковий автомобіль. Вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. Постраждалих немає.
Ще одна пожежа сталася у Новому Бузі — там надзвичайники загасили займання складського приміщення магазину площею 40 квадратних метрів.
У Вознесенську горіла господарча будівля, прибудована до житлового будинку. Рятувальники не допустили поширення вогню всередину оселі.
Також у Миколаєві ліквідували горіння сміття в будівлі, що не експлуатується.
До гасіння залучали 28 співробітників ДСНС та 7 одиниць техніки. Причини виникнення пожеж встановлюють.
Нещодавно в селі Кавуни Первомайського району також горів будинок. Причиною стало коротке замикання електромережі.
