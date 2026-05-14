 Обстріл Миколаївської області 13 травня

Миколаївщину атакували дронами й артилерією: є пошкодження, виникла пожежа

Наслідки пожежі у гаражі після падіння уламків дрона. Фото: ДСНСНаслідки пожежі у гаражі після падіння уламків дрона. Фото: ДСНС

Протягом дня та вночі російські війська атакували Миколаївську область дронами та артилерією.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Первомайську через падіння уламків виникла пожежа літньої кухні й гаража, також пошкоджено автомобіль.

У Миколаївському районі ворог 13 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду та тричі обстріляв з артилерії Куцурубську громаду. Люди не постраждали.

Нагадаємо, за добу до цього у Миколаївському районі росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду.

