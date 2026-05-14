Миколаївщину атакували дронами й артилерією: є пошкодження, виникла пожежа
- Марія Хаміцевич
8:00, 14 травня, 2026
Протягом дня та вночі російські війська атакували Миколаївську область дронами та артилерією.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Первомайську через падіння уламків виникла пожежа літньої кухні й гаража, також пошкоджено автомобіль.
У Миколаївському районі ворог 13 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду та тричі обстріляв з артилерії Куцурубську громаду. Люди не постраждали.
Нагадаємо, за добу до цього у Миколаївському районі росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду.
