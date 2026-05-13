Наймасованіша атака по Закарпаттю: РФ вдарила по залізниці, дрон залетів у Молдову, Словаччина закрила кордон

Рятувальники ліквідовують наслідки атак по Закарпаттю. Фото: ДСНС

У середу, 13 травня, Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Найпотужніших ударів із початку повномасштабної війни зазнало Закарпатська область. Під обстрілами опинилася залізнична інфраструктура, є загиблі, а один із безпілотників навіть порушив повітряний простір Молдови. На тлі загрози Словаччина тимчасово закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

За словами голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, область пережила наймасованішу атаку РФ із початку повномасштабного вторгнення. У кількох громадах пролунали вибухи, у повітряному просторі фіксували кілька хвиль російських безпілотників.

Крім того, російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі України. За словами радника президента Дмитро Литвин, зафіксовано 23 влучання в об’єкти залізниці. Загиблих і поранених серед пасажирів вдалося уникнути — поїзди вчасно зупиняли, людей евакуйовували.

Втім, серед залізничників є жертви: у місті Здолбунів загинули двоє працівників, які перебували поза робочими місцями, ще один отримав поранення. Внаслідок ударів пошкоджено три локомотиви, сім приміських вагонів, вісім вантажних вагонів, п’ять тягових підстанцій, п’ять депо та два мости.

Під час атаки один із російських безпілотників перетнув державний кордон Молдови. За даними Міноборони країни, дрон залетів із боку українського міста Могилів-Подільський та був зафіксований у кількох районах республіки.

На тлі безпекової ситуації Словаччина оголосила про тимчасове закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Обмеження запровадили приблизно з 15:00 і вони діятимуть до окремого повідомлення.

На масовану атаку відреагував і уряд Угорщини. Міністерка закордонних справ Аніта Орбан заявила, що ситуацію постійно моніторять і винесуть на засідання уряду. На момент її заяви було щонайменше п’ять влучань дронів у різних населених пунктах регіону, зокрема поблизу Свалява та в Ужгород. Угорська сторона засудила атаку та підтримує постійний контакт із генеральним консулом у регіоні.

— Ми рішуче засуджуємо напад. Ми постійно контактуємо з нашим генеральним консулом, кілька разів розмовляли з ним телефоном і просили інформацію про ситуацію, — сказала міністерка.

Цього дня під масованим комбінованим ударом також опинилися Київ, Рівненська, Волинська, Одеська, Хмельницька, Львівська та інші області. У низці регіонів повідомляли про загиблих, поранених, пошкодження житлових будинків та перебої з електропостачанням.

Зокрема, Росія атакувала Волинь 38 безпілотниками. Поранення отримали п’ятеро людей — четверо у Ковелі та один у Луцьку. Загиблих немає. Як повідомив виконувач обов’язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк, у Луцьку пошкоджено кілька нежитлових будівель. У Ковелі дрон влучив поблизу об’єкта критичної інфраструктури. Через це пошкоджені маршрутка та житловий будинок.

У ЗСУ повідомили, що за добу російські війська застосували проти України понад 890 безпілотників різних типів. Основний удар припав на захід країни — лише зранку зафіксували понад 700 дронів. Станом на 18:30 українська ППО збила або придушила 710 безпілотників, однак зафіксовано влучання 36 ударних дронів, ще у 26 локаціях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах наголосили, що повітряна атака тривала і ввечері — частина російських БпЛА залишалася у повітряному просторі України.

Раніше в ГУР повідомляли, що Росія розпочала масштабну комбіновану атаку на Україну, яка може тривати довгий час.