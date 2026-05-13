Росія почала тривалу атаку на Україну: ГУР попереджає про дрони та масований пуск ракет
17:02, 13 травня, 2026
Росія розпочала масштабну комбіновану атаку на Україну, яка може тривати довгий час.
За даними Головного управління розвідки, ворог націлився на критичну інфраструктуру, енергетику, оборонні підприємства та урядові будівлі у великих містах.
Як пише ГУР, спочатку окупанти випустили рої дронів-камікадзе, щоб виснажити нашу ППО, а наступним етапом планують масовано вдарити крилатими та балістичними ракетами.
У розвідці пояснюють, що Москва свідомо відкинула ідею перемир'я і намагається таким терором зламати спротив українців.
Нагадаємо, що російська армія продовжує масовані атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України, випустивши понад сотню дронів, з яких сили протиповітряної оборони вже знищили та подавили 111 одиниць лише за останню ніч.
