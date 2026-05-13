 Комбінований удар по Україні 13 травня: ГУР про атаку на енергетику та ВПК

Росія почала тривалу атаку на Україну: ГУР попереджає про дрони та масований пуск ракет

Комбінований удар по Україні 13 травня, ілюстративне фото mynizhyn.com

Росія розпочала масштабну комбіновану атаку на Україну, яка може тривати довгий час.

За даними Головного управління розвідки, ворог націлився на критичну інфраструктуру, енергетику, оборонні підприємства та урядові будівлі у великих містах.

Як пише ГУР, спочатку окупанти випустили рої дронів-камікадзе, щоб виснажити нашу ППО, а наступним етапом планують масовано вдарити крилатими та балістичними ракетами.

У розвідці пояснюють, що Москва свідомо відкинула ідею перемир'я і намагається таким терором зламати спротив українців.

Нагадаємо, що російська армія продовжує масовані атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України, випустивши понад сотню дронів, з яких сили протиповітряної оборони вже знищили та подавили 111 одиниць лише за останню ніч.

