Мера Херсона Колихаєва офіційно внесли до списків на обмін полоненими

Ігор Колихаєв. Фото: FacebookІгор Колихаєв. Фото: Facebook

Мера Херсона Ігоря Колихаєва, який перебуває в російському полоні з 2022 року, офіційно включили до списків на обмін у форматі «1000 на 1000».

Про це повідомляє херсонське медіа «Мост» із посиланням на голову Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонщини Віктора Гордієнка.

За його словами, про включення Ігоря Колихаєва до списків стало відомо після його розмови з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.

«Найближчим часом від Києва очікується офіційна інформація щодо Ігоря Колихаєва», — зазначив Віктор Гордієнко.

Водночас Дмитро Лубінець заявив, що обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» наразі затримується через деструктивну позицію Російської Федерації.

Він наголосив, що Україна вже давно виконала всі необхідні зобов’язання та передала списки, зосередивши особливу увагу на поверненні важкопоранених і тих, хто перебуває в неволі з початку повномасштабного вторгнення.

Що сталось з мером Херсону Ігорем Колихаєвим?

Міський голова Ігор Колихаєв 25 квітня повідомив, що до будівлі Херсонської міськради ввійшли озброєні люди, забрали ключі, змінили охорону ради на свою. Наступного дня співробітникам представили «нового голову адміністрації» та запропонували співпрацю з окупантами. Тоді він заявив, що відмовився від пропозиції, але при цьому залишився жити в Херсоні.

З 28 червня 2022 року про нього не було звістки. У вересні 2023 року міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив його статус полоненого.

На початку 2024 року син міського голови Херсона Святослав Колихаєв записав звернення до президента України та закликав взяти під особистий контроль питання звільнення його батька з полону.

Хлопець наголосив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста вже офіційно вніс його батька до списку полонених, а Україна «просто мовчить». Він обурився тим фактом, що мер міста обласного значення, представник української влади та органів місцевого самоврядування досі перебуває в полоні.

Згодом стало відомо, що Ігоря Колихаєва ймовірно утримують у таємній в’язниці в будівлі ФСБ в Сімферополі на території окупованого Криму.

