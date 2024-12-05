Викраденого мера Херсона Колихаєва бачили у таємній в’язниці ФСБ в Сімферополі

Мер Херсона Ігор Колихаєв, фото: Український південь

Міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, якого росіяни викрали у 2022 році, ймовірно утримують у таємній в’язниці в будівлі ФСБ в Сімферополі на території окупованого Криму.

Документаторка воєнних злочинів «Лабораторії журналістики суспільного інтересу» Ганна Мамонова повідомила, що мала розмову з полоненим, який його там бачив.

У Крим Колихаєв потрапив після того, як російська армія покинула Правообережжя Херсонської області. Мера утримували спочатку в окремій камері ізолятору, потім з бранцями перевезли в Олешки, а звідти до таємної вʼязниці в Чонгарі.

— Він сидів не в одиночці. Я говорила з людиною, яка була там. Розповідав, як вони разом грали у саморобні шашки, морскій бій. Потім мера відвезли у таємну вʼязницю росіян на Чонгарі. Її зробили у двох чи трьох поверховій будівлі у центрі села. До 24-го лютого там жили наші прикордонники. Це гуртожиток, —пише журналістка.

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Про таємну в’язницю ФСБ в окупованому Сімферополі журналістці розповів полонений, якого утримували там два з половиною роки. Там, за її словами, він і бачив Колихаєва.

— Говорила з людиною, яка просиділа 2,5 роки в Сімфіке на підвалі ФСБ. Це таємна тюрма. Чоловік недавно повернувся в Україну. Каже, що бачив Колихаєва, викраденого мера Херсона, у підвалі ФСБ. Мер тримається, — пише Ганна Мамонова.

Дані про те, що Ігоря Колихаєва перевезли до Криму з Херсонщини Ганна Мамонова отримала ще навесні 2024 року.

— За пів року нічого не змінилося. Росіяни приховують, де тримають Колихаєва. Заперечують і існування вʼязниці в підвалі будівлі ФСБ. Але люди потрошку звільняються звідти, повертаються в Україну і таємно переповідають, кого там бачили. Відкрито говорити — небезпечно для бранців, — додала вона.

Сама вʼязниця, створена у 2022 році похапцем з ФСБ-шної серверної, слугує місцем заключення тих, кого окупаційні війська викрадали з півдня — Херсонщини і Запоріжжя.

— Допити проводять фсбшники з Росії, не кримські. Вони міняються ротаціями. Є поліграф. Побої. За струм у мене немає інформації. Струм використовують у СІЗО. Якщо людину треба добивати на фальшиве зізнання струмом, то її з підвалу переводять на СІЗО. СІЗО у Сімферополі три, четверте будують. До повномасштабного вторгнення на півострові було одне СІЗО, — пише Ганна Мамонова.

Про те, чи катували Ігоря Колихаєва у полоні, журналістці невідомо.

— У мене немає свідчень, що мера катують у прямому сенсі — побої, струм. Але будь-який полон — це завжди знущання. І злочин, — додала вона.

Що сталось з мером Херсону Ігорем Колихаєвим?

Міський голова Ігор Колихаєв 25 квітня повідомив, що до будівлі Херсонської міськради ввійшли озброєні люди, забрали ключі, змінили охорону ради на свою. Наступного дня співробітникам представили «нового голову адміністрації» та запропонували співпрацю з окупантами. Тоді він заявив, що відмовився від пропозиції, але при цьому залишився жити в Херсоні.

З 28 червня 2022 року про нього не було звістки. У вересні 2023 року міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив його статус полоненого.

На початку 2024 року син міського голови Херсона Святослав Колихаєв записав звернення до президента України та закликав взяти під особистий контроль питання звільнення його батька з полону.

Хлопець наголосив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста вже офіційно вніс його батька до списку полонених, а Україна «просто мовчить». Він обурився тим фактом, що мер міста обласного значення, представник української влади та органів місцевого самоврядування досі перебуває в полоні.