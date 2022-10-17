Пока нет официальной информации об освобождении из плена мэра Херсона Игоря Колыхаева. С 28 июня о нем нет известия.

Об этом сообщает Херсонский городской совет.

— Официальной информации по освобождению Игоря Колыхаева из плена нет. Как и нет информации, где он находится. С 28 июня 2022 года почти четыре месяца никто из родных Игоря Викторовича его не видел и не слышал. Также его родные уверены, что он не покидал пределы Херсона, сообщает горсовет.

Игорь Колыхаев 25 апреля сообщил , что в здание Херсонского горсовета вошли вооруженные люди, забрали ключи, сменили охрану совета на свой. На следующий день сотрудникам представили «нового главу администрации» и предложили сотрудничество с оккупантами. Игорь Колыхаев заявил , что отказался от предложения, но при этом остался жить в Херсоне.

Утром на следующий день мэр приехал в коммунальное учреждение, где в последнее время работали сотрудники горисполкома. У этого здания его задержали представители Росгвардии и ФСБ. Оккупанты изъяли жесткие диски и провели обыск. В это время городской голова находился в отдельном кабинете в наручниках. После обыска Игоря Колыхаева посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, власти России вывезли из аннексированной Херсонской области Украины несколько тысяч детей.