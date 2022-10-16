Власти России вывезли из аннексированной Херсонской области Украины несколько тысяч детей.

Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет The Insider .

Детям «предложили» выехать на территорию России из-за постоянных обстрелов.

— У нас несколько тысяч детей уже находятся на территории других регионов России, отдыхают в домах отдыха, детских лагерях, — заявил он.

Вице-премьер оккупантов рассказал, что сейчас из Херсонской области ежедневно «едут» почти 500 человек. Российские власти утверждают, что это происходит в добровольном порядке, однако Украина и ООН заявляют, что это угон в рамках принудительного переселения и депортации украинцев.

Напомним, на захваченных территориях Луганской области российские захватчики принудительно мобилизуют мужчин, паспортизируют население, а также вывозят детей в РФ и вывозят современное оборудование из школ и медицинских учреждений.