На захваченных территориях Луганской области российские захватчики принудительно мобилизуют мужчин, паспортизируют население, а также вывозят детей в РФ и вывозят современное оборудование из школ и медицинских учреждений.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— По принуждению мы фиксируем три направления — и принудительная мобилизация, и иногда принудительно... вывозят детей куда-то в сторону России, неизвестно куда, но сейчас этим вопросом занимаемся. Ну и сейчас есть третье направление – это принудительно вывозить наше оборудование, которое мы поставили в больницы и школы. Все новое настоящее вывозится с территории оккупированной Луганщины в неизвестном направлении, — сказал глава области.

Он также добавил, что на захваченных территориях принудительно паспортизируется население.

— Да, бюджетников без паспорта не принимают на работу или пенсионеры не могут получить пенсию, или какие-то социальные выплаты без паспорта российского. При «голосовании» на псевдореферендуме людей заставляли ставить галочку за присоединение к России, а затем говорили: «Возьмите вот, пожалуйста, паспорт», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Российская Федерация депортировала из Украины около 8 тысяч детей.