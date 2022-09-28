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С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Российская Федерация депортировала из Украины 7833 детей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмана Украины.
Согласно данным государственного портала розыска детей «Дети войны», по состоянию на 28 сентября 241 ребенок считается пропавшим, 7833 — депортированы.
В Офисе генерального прокурора утром отметили , что, согласно официальной информации, 395 детей погибли и более 777 получили ранения разной степени тяжести.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области (401), Харьковской (231), Киевской (116), Николаевской (72), Черниговской (68), Луганской (64).
Вчера, 27 сентября, в результате обстрела врагом села Петропавловка в Харьковской области ранена 16-летняя девушка.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами россии повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, по обновленным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине по состоянию на 27 сентября в результате агрессии РФ погибли 5 996 гражданских, из них 382 ребенка.
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Российская Федерация депортировала из Украины 7833 детей.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмана Украины.
Согласно данным государственного портала розыска детей «Дети войны», по состоянию на 28 сентября 241 ребенок считается пропавшим, 7833 — депортированы.
В Офисе генерального прокурора утром отметили , что, согласно официальной информации, 395 детей погибли и более 777 получили ранения разной степени тяжести.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области (401), Харьковской (231), Киевской (116), Николаевской (72), Черниговской (68), Луганской (64).
Вчера, 27 сентября, в результате обстрела врагом села Петропавловка в Харьковской области ранена 16-летняя девушка.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами россии повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Напомним, по обновленным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине по состоянию на 27 сентября в результате агрессии РФ погибли 5 996 гражданских, из них 382 ребенка.