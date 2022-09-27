По обновленным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине по состоянию на 27 сентября в результате агрессии РФ погибли 5 996 гражданских, из них 382 ребенка.

Об этом рассказала глава миссии в Украине Матильда Богнер, передает Укринформ .

— По состоянию на сегодняшний день мы задокументировали, что 5 996 человек погибли, а 8 848 получили ранения. Среди погибших 382 ребенка. Эти цифры отражают подтвержденные отдельные инциденты, а фактические цифры значительно выше, — сообщила Матильда Богнер.

Также она заявила, что миссия зафиксировала повреждение или разрушение 252 медицинских заведений и 415 учебных заведений, однако реальные цифры гораздо выше, как и количество жертв среди гражданских.

Кроме того, Управление верховного комиссара ООН по правам человека увеличило свое присутствие в Украине и развернуло работу в шести локациях. В Киеве будет открыт офис спецпредставительницы генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов для расследования сексуальных преступлений российских военных.

Напомним, Россия удерживает в плену 616 женщин , среди них есть и беременные. Украинские власти работают над их увольнением.