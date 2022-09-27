Россия удерживает в плену 616 женщин, среди них есть и беременные. Украинские власти работают над их увольнением.

Об этом на встрече с родственниками пленных сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, сообщает Громадське.

Родственников заверили, что власть работает неформально и формально, чтобы уволить всех на всех.

Говорят, что после обмена 21 сентября ситуация сдвинулась и в ближайшее время можно ожидать последующих обменов. Также есть договоренность об обмене всех раненых на всех раненых.

Ранее сообщалось, что Россия удерживает в плену 2,5 тысяч украинцев, среди них много гражданских.