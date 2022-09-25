Россия удерживает в плену 2,5 тысяч украинцев, среди них много гражданских.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью BBC News Украина.

— Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские. Уже несколько обменов гражданских подряд не отпускают, — заявила она.

При этом, Ирина Верещук настаивает, что Россия должна как раз вернуть гражданских, а не обменивать.

Она также подчеркнула, что среди пленников много женщин.

– Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из Азовстали вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули всего несколько. Женщин нужно вызволять, с ними обращаются страшно. Они (русские – ред.) издеваются, они избивают наших женщин, они пытят наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме, — подчеркнула Ирина Верещук.

Кроме этого, по ее словам, у украинских мужчин пока есть возможность выехать с временно оккупированных Россией территорий.

– Возможность уехать есть. Каждый день вечером я получаю статистику. И мужчины, и женщины уезжают. Мужчины выезжают через Васильевку — то есть все возможно. 1200-1600 человек только с временно оккупированных территорий выезжают каждый день, – сказала Ирина Верещук.

Она призвала жителей временно оккупированных территорий избегать участия в организованных россией псевдореферендумах, чтобы не помогать врагу легализовать свой беспредел на ТОТ.

— Если человек не пойдет на «голосование» на участковую комиссию, если не будет участвовать в псевдореферендуме, то даже если списки будут использованы, он наказан не будет. Но если украинец соглашается на добровольное сотрудничество – конечно, таких людей будет ждать наказания, – подчеркнула представитель правительства.

Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Пташка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.