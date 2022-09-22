Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова.

Об этом он сообщил Президенту Украины Владимиру Зеленскому в эфире Национального телемарафона.

— Из российского плена освободили 215 человек. Из них 124 офицера. 108 бойцов Азова, а также других формирований: Нацгвардия, сухопутные войска, военно-морские силы, пограничники, полицейские, терробороновцы, сотрудники СБУ, госслужащие транспорта и Государственной таможенной службы, - сказал Андрей Ермак.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что всех пленников обменяли на Виктора Медведчука. До этого он рассказал силовикам все, что нужно было знать, вывел на других предателей, в общем, сдал всех, как говорится, с потрохами.

Фото прессслужбы МВД Украины

Напомним, среди украинских военных, освобожденных из российского плена - защитники «Азовстали», руководители полка «Азов» Национальной гвардии Украины и 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В частности, на опубликованных в сети фотографиях видно, что домой вернулись командир Отдельного отряда специального назначения «Азов» Денис Прокопенко «Редис», заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь «Калина», а также и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский «Волина».

Как известно, Украина провела обмен пленными , домой вернулись защитники Мариуполя.