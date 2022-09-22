Среди украинских военных, освобожденных из российского плена - защитники «Азовстали», руководители полка «Азов» Национальной гвардии Украины и 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В частности, на опубликованных в сети фотографиях видно, что домой вернулись командир Отдельного отряда специального назначения «Азов» Денис Прокопенко «Редис», заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь «Калина», а также и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский «Волина».

Как известно, Украина провела обмен пленными, домой вернулись защитники Мариуполя.