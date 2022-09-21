Украина провела очередной обмен пленниками с Россией. Домой вернулись несколько защитников Азовстали, среди которых глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичкой».

В частности, об этом сообщает телеграмм-канал «Мариуполь сейчас», где опубликовали фотографии уволенных защитников.

Сообщается, что еще минимум 8 защитников Украины вышли из российского плена. В частности, был уволен сержант 36-й ОБМП Михаил Дианов.

Об состоявшемся обмене сообщил экскомандир полка Азов Максим Жорин в Telegram.

«Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в частности, бойцов полка Азов. Сегодня вечером прошел обмен, которого мы так долго ждали», - написал он.

Детали обмена, а также количество вернувшихся домой украинских защитников он не назвал. Жорин добавил, что остальные детали будут позже.