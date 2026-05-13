США направили військових до України для вивчення бойового застосування дронів, — глава Пентагону

Піт Гегсет заявив, що Пентагон навчається на прикладі війни в Україні.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон направив американських військових до України для вивчення сучасного бойового застосування дронів.

Про це він сказав під час слухань у комітеті Сенату.

Під час засідання сенатор Мітч Макконнелл процитував міністра армії США Ден Дрісколл, який назвав Україну «Кремнієвою долиною війни». Після цього він поцікавився, чи існують у Пентагоні обмеження на поїздки посадовців та військових до України, а також чи підтримує глава Міноборони направлення американських військових.

За словами Піта Гегсета, Пентагон уже відправляв до України багатьох посадовців, які «багато чого навчилися». Він також повідомив, що особисто погодив направлення додаткового персоналу для вивчення роботи дронів у бойових умовах.

— Я особисто схвалив направлення туди додаткового персоналу, щоб вивчати поле бою дронів, як у наступальних, так і в оборонних аспектах, аби ми засвоїли всі можливі уроки із цього конфлікту й у режимі реального часу впроваджували їх у те, як ми обороняємося та ведемо наступальні дії в епоху, коли домінування дронів є необхідністю, — сказав Піт Гегсет.

Міністр пояснив, що саме тому значна частина оборонного бюджету США спрямована на розвиток безпілотних технологій. За його словами, Вашингтон прагне враховувати досвід України та інших воєнних конфліктів і якнайшвидше впроваджувати дрони у ведення бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтону «не потрібна допомога» від України в перехопленні дронів з Ірану. Він зазначив, що «остання людина, від якої нам потрібна допомога, — це Зеленський».