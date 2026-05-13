 За 4 місяці роботодавці Миколаївщини сплатили понад ₴6 млрд соціальних виплат

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 13.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Роботодавці Миколаївщини сплатили понад ₴6 млрд соціальних виплат

Кав'ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: МикВістіКав'ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: МикВісті

За перші чотири місяці 2026 року бізнес та роботодавці Миколаївська область перерахували до пенсійного та соціальних фондів України понад шість мільярдів гривень єдиного соціального внеску.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 875,8 мільйона гривень або 16,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Крім того, за цей час до місцевих бюджетів області надійшло 4,1 мільярда гривень податків і зборів, що становить 117,7% до показника минулого року. Приріст доходів склав 619,1 мільйона гривень.

Реклама

Найбільшу частку надходжень перерахували платники податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 2,6 мільярда гривень (63,3% усіх доходів місцевих бюджетів). Крім того, платники єдиного податку, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили 899,8 мільйона гривень (21,8%).

Раніше у податковій відзвітували, що на Миколаївщині з початку року додалося понад 500 підприємців.

Останні новини про: Миколаївщина

У квітні на Миколаївщині у 26 пацієнтів діагностували ВІЛ-інфекцію
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні
Під ударами війни: як постраждала культурна спадщина Миколаївщини
Реклама
Читайте також:
новини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Аліна Квітко
новини
Суд з другої спроби затвердив угоду екскерівниці МСЕК Бєлякової: її визнали винною і дали 5 років умовно

Аліса Мелік-Адамян
новини
Виконком погодив демонтаж ще двох пошкоджених обстрілами будівель у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
«Люди створюють смітники на могилах», — Сєнкевич про стан кладовищ у Миколаєві після поминальних днів

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Під ударами війни: як постраждала культурна спадщина Миколаївщини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні
У квітні на Миколаївщині у 26 пацієнтів діагностували ВІЛ-інфекцію

У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Екопрокуратура розслідує можливі порушення процедури ОВД щодо будівництва АЗС у Миколаєві

5 годин тому

Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко

Головне сьогодні