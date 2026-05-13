Роботодавці Миколаївщини сплатили понад ₴6 млрд соціальних виплат
16:13, 13 травня, 2026
За перші чотири місяці 2026 року бізнес та роботодавці Миколаївська область перерахували до пенсійного та соціальних фондів України понад шість мільярдів гривень єдиного соціального внеску.
Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 875,8 мільйона гривень або 16,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Крім того, за цей час до місцевих бюджетів області надійшло 4,1 мільярда гривень податків і зборів, що становить 117,7% до показника минулого року. Приріст доходів склав 619,1 мільйона гривень.
Найбільшу частку надходжень перерахували платники податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 2,6 мільярда гривень (63,3% усіх доходів місцевих бюджетів). Крім того, платники єдиного податку, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили 899,8 мільйона гривень (21,8%).
Раніше у податковій відзвітували, що на Миколаївщині з початку року додалося понад 500 підприємців.
