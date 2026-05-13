 Посадовця Держпраці на Миколаївщині підозрюють у хабарях на понад  ₴400 тис

Іспит за гроші: на Миколаївщині посадовця Держпраці підозрюють у хабарництві

На Миколаївщині посадовця Держпраці підозрюють у хабарництві. Фото: Прокуратура Миколаївської області

На Миколаївщині посадовця Держпраці підозрюють у хабарях за успішно складені іспити.

За даними обласної прокуратури, чоловік входив до комісії, яка перевіряла знання з охорони праці, і нібито отримував гроші від навчальних центрів за те, щоб їхні слухачі без проблем складали іспити.

Йдеться про період з лютого по травень цього року. Гроші, за версією слідства, передавали представники двох навчальних центрів.

«Неправомірну вигоду він отримував за безперешкодне проходження слухачами навчальних центрів перевірки знань та успішне складання іспитів без створення штучних перешкод. Упродовж лютого-травня 2026 року посадовець одержав від представників двох навчальних центрів майже 428 тисяч гривень неправомірної вигоди», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у посадовця вилучили готівку в різних валютах, документи та телефони.

Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави понад один мільйон гривень. Також його відсторонили від посади.

Раніше в Одесі правоохоронці викрили ймовірну корупційну схему в одному з вузів міста. Куратора курсу підозрюють у вимаганні хабаря від студентів під час сесії.

