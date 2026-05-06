$1,6 тис. за сесію: в Одесі куратора підозрюють у вимаганні грошей зі студентів

В Одесі правоохоронці викрили ймовірну корупційну схему в одному з вузів міста. Куратора курсу підозрюють у вимаганні хабаря від студентів під час сесії.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ймовірно куратор четвертого курсу вимагав від студента 1600 доларів за сприяння у складанні шести навчальних дисциплін, зокрема англійської мови. Йшлося про «закриття» всієї сесії та вирішення питання про можливе невідрахування з навчального закладу.

Гроші студент мав передати в автомобілі. Після отримання коштів правоохоронці затримали підозрюваного.

Під час обшуку в автомобілі виявили 11 конвертів із понад чотири тисячами доларів. На них були зазначені різні прізвища студентів і викладачів. Крім того, під час обшуку за місцем проживання фігуранта вилучили 18 тисяч євро та 12 тисяч доларів.

Наразі Приморська окружна прокуратура інкримінує підозрюваному зловживання впливом. Слідчі дії тривають.

