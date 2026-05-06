 В Одесі викрили схему хабарів у виші: куратора підозрюють у вимаганні грошей зі студентів

$1,6 тис. за сесію: в Одесі куратора підозрюють у вимаганні грошей зі студентів

в Одесі куратора підозрюють у вимаганні грошей зі студентів. Фото: Прокуратура Одеської області

В Одесі правоохоронці викрили ймовірну корупційну схему в одному з вузів міста. Куратора курсу підозрюють у вимаганні хабаря від студентів під час сесії.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ймовірно куратор четвертого курсу вимагав від студента 1600 доларів за сприяння у складанні шести навчальних дисциплін, зокрема англійської мови. Йшлося про «закриття» всієї сесії та вирішення питання про можливе невідрахування з навчального закладу.

Гроші студент мав передати в автомобілі. Після отримання коштів правоохоронці затримали підозрюваного.

Під час обшуку в автомобілі виявили 11 конвертів із понад чотири тисячами доларів. На них були зазначені різні прізвища студентів і викладачів. Крім того, під час обшуку за місцем проживання фігуранта вилучили 18 тисяч євро та 12 тисяч доларів.

Наразі Приморська окружна прокуратура інкримінує підозрюваному зловживання впливом. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялось, що попри стрімке зростання вартості вищої освіти в Україні, Миколаївська область залишається серед регіонів із відносно доступними цінами на навчання. Водночас різниця між спеціальностями та університетами тут сягає десятків тисяч гривень.

