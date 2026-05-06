Сєнкевич пообіцяв, що вже у травні з кранів миколаївців «за ініціативи Президента» піде питна вода

У травні Миколаїв може отримати питну воду з-під крану, Олександр Сєнкевич. Фото: архів МикВісті

Миколаївці можуть отримати питну воду з кранів уже у травні, але поки що місто чекає завершення робіт на очисних спорудах.

Про це в коментарі «Новини.LIVE» повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, наразі вода у місті залишається технічною, а запуск питної води реалізовують у межах проєкту, який ініціювали на державному рівні.

— Вода досі технічна. Ми чекаємо на пуск питної води за ініціативою Президента, яку зараз реалізовують Міністерство розвитку громад і територій та Агентство відновлення. І я сподіваюся, що найближчим часом, як нам було обіцяно, вже піде чиста вода, і миколаївці нарешті за 4 роки війни зможуть пити воду з-під крану, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер пояснив, що затримка з запуском пов’язана з технічними особливостями нового водопроводу та зміною джерела води. Якщо раніше Миколаїв отримував воду з Дніпра, то зараз — з Південного Бугу, яка має підвищену солоність.

— Ну, справді, технічні проблеми. В першу чергу, за такий короткий строк це дивовижно, що побудували новий водопровід із нового джерела, і зараз закінчують фільтрувальну станцію, бо параметри води змінилися. Ми раніше пили воду з Дніпра. Сьогодні в нас солона вода з Південного Бугу. Вже рівень солі спав, але вода ще недостатньо відфільтрована для того, щоб називати її питною навіть за умовами воєнного часу, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Він також додав, що у місті паралельно тривають роботи з оновлення мереж водопостачання. За словами мера, заміну труб проводять за підтримки уряду Данії та фонду НЕФКО, а ремонтні роботи можуть тривати ще роками.

Крім цього, Миколаївська міськрада веде переговори з Європейським інвестиційним банком щодо будівництва додаткових фільтрувальних станцій.

— Працюємо з Європейським інвестиційним банком — побудувати додаткові фільтрувальні станції, щоб можна було переробляти будь-яку воду, навіть солону, на питну. Це великий і довгий проєкт. Сподіваюся, Мінфін нам погодить його, і ми почнемо працювати найближчим часом, — пояснив мер.

На уточнююче питання журналістки, чи означає це, що вже у травні миколаївці зможуть пити воду з крана, Олександр Сєнкевич відповів, що очікує запуску об’єкта після завершення будівництва очисних споруд.

— Ви знаєте, я отримую інформацію так само, як і ви, як і Віталій Кім — від Міністерства. Але ми отримали інформацію, що в травні нарешті будуть запущені й передані на баланс «Миколаївводоканалу» ці очисні споруди. Ми бачимо, що це схоже на правду — йде фіналізація будівництва цих споруд. Ну і, власне, очікуємо всі разом, бо в нас така сама вода. У нас немає окремого водопроводу з Дніпра очищеної води, — сказав він.

Водночас міський голова зауважив, що навіть після запуску воду, ймовірно, радитимуть кип’ятити.

— Бажано, мабуть, кип’ятити її, але в будь-якому разі вона буде питна, — підсумував він.

Коли запрацюють нові очисні води?

Запустити нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві обіцяли вже з січня 2026 року, але повноцінно їх планували запустити пізніше. Їх побудували за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.

Водогін для Миколаєва. Трохи історії

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.

Вже в листопаді голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.