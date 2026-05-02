Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Віталій Кім на Форумі Асоціації прифронтових міст і громад. Фото зі сторінки Миколаївської ОВА

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що 2026 рік стане для регіону дуже складним з фінансової точки зору.

Про це він сказав під час свого виступу на сесії міської ради 30 квітня, пишуть «МикВісті».

За його словами, усі чотири роки повномасштабної війни влада намагається організувати свою діяльність так, щоб мінімально відчували загрози, попри близькість до фронту. Однак цьогоріч економічна ситуація вкрай критична.

— Останні роки ми робимо свою роботу так, щоб люди не відчували загрозу. Так і має бути. Люди не мають знати, що десь ведеться робота, нам за це платять зарплату. Тільки в цьому році сотнями збили шахеди. Цей рік буде важким і по бюджету, і по умовам. Треба готувати всі гроші і на відновлення критичної інфраструктури, захист. Буде важко, я попереджаю. Але нам вдавалось, щоб люди відчували себе спокійно, як не прифронтове місто. Цей рік буде важкий. Ми обговорюємо не те, що не другорядні, але вони не пріоритетні. В один день ситуація може змінитись, коли всі гроші будуть потрібні на критичні речі, відновлення, захист, — сказав Віталій Кім.

Зокрема, він звернувся до депутатського корпусу та мера Олександра Сєнкевича із закликом щодо максимальної економії бюджетних коштів, зокрема перегляду програм і формування резервного фонду:

— Потрібно максимально економити, порізати програми, мати запас в резервному фонді.

Окремо очільник області звернув увагу на зміни у законодавстві щодо співфінансування державних проєктів. Йдеться зокрема про реалізацію планів стійкості. Для прифронтових регіонів проситимуть мінімального рівня співфінансування, однак, за словами Віталія Кіма, уникнути таких витрат не вдасться.

— Це дуже важко для місцевого бюджету. І питання, які ми обговорюємо, не будуть актуальні. Актуальним буде виживання і співфінансування для державних проєктів в цьому році. Зараз ми обговорюємо, щоб співфінансування було хоча б на рівні 10% для прифронтових. Але однозначно співфінансування буде цього року. І нам потрібні гроші, якщо ми хочемо великі проєктні у області та місті, — додав він.

Як відомо, ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що їхатиме до Києва, де захищатиме потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції. Пізніше він розповів, що Міністерство фінансів буде до 4 місяців вивчати стан міського бюджету, щоб аргументувати потребу у дофінансуванні з держбюджету.

Під час апаратної наради 2 березня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в бюджеті міста на 2026 рік бракує коштів навіть на зарплати та оплату комунальних послуг. Через це питання, які об’єкти фінансувати насамперед, «буде стояти дуже гостро».

У бюджеті Миколаєва не вистачає грошей. Що відомо?

Миколаївська міська рада звернулася до уряду та парламенту з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади. Зокрема у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плати вчителям, яке ініціювала держава.

Депутати також звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

Натомість уряд підвищив базовий посадовий оклад працівникам культури до 3470 гривень. Влада Миколаєва сказала, що шукатиме в бюджеті гроші на виплату надбавок.

Окрім виплати заробітної плати в бюджеті міста також немає коштів на поточний та капітальний ремонт доріг, про що сказав мер Олександр Сєнкевич. Наприклад, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» недоотримало з бюджету близько 80 мільйонів гривень.