 Кабмін хоче якнайшвидше продати «Сенс Банк», – Forbes

Кабінет міністрів планує у червні завершити відбір міжнародної компанії-радника, яка супроводжуватиме продаж «Сенс Банку», після чого процес приватизації активізують.

Про це Forbes Ukraine повідомив співрозмовник в уряді.

За його словами, орієнтир для продажу банку – кінець 2026 року. В уряді розраховують позбутися цього активу якнайшвидше.

— Уряд готовий позбавитися цього активу якнайшвидше, – сказав співрозмовник.

Він також додав, що точну ринкову вартість банку наразі оцінити складно, тому для цього залучають професійного радника.

Мінфін приймає заявки від потенційних посередників до 15 червня, після чого планують визначити переможця відбору.

Водночас двоє співрозмовників Forbes Ukraine в НБУ та Мінфіні зазначили, що ці плани поки не обговорювалися з урядовцями або командою прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

«Сенс Банк» (раніше «Альфа-Банк Україна») до 2023 року належав, зокрема, російським бізнесменам Михайлу Фрідману та Петру Авену, які перебувають під санкціями України та ЄС. Обмеження також були запроваджені щодо пов’язаних із ними компаній ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited.

У травні 2023 року Верховна Рада дозволила націоналізацію банків, власники яких під санкціями, а в липні держава через Міністерство фінансів стала 100% власником «Сенс Банку».

Банк також згадувався у матеріалах про так звані «плівки Міндіча». У листопаді 2025 року нардеп Ярослав Железняк заявляв про можливий політичний вплив на установу, а наприкінці квітня подібні припущення з’являлися в матеріалах «Української правди». У самому банку такі звинувачення заперечували.

