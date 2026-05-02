Тисячі українських ФОПів користуються російською електронною поштою, — аналітика
- Світлана Іванченко
3:04, 02 травня, 2026
В Україні 4,4 тисячі фізичних осіб-підприємців під час реєстрації вказали електронні адреси на російських поштових доменах. Це близько 0,5% від усіх активних ФОПів, які залишили контактну пошту.
Про це повідомляють аналітики Опендатабот.
Станом на середину квітня 2026 року російськими поштовими сервісами користуються 4 389 українських підприємців. Найпоширенішим серед них залишається mail.ru — його вказали 2 628 ФОПів. Ще: 472 підприємці використовують rambler.ru, 424 — yandex.ru, інші — list.ru, bk.ru та inbox.ru.
Водночас переважна більшість українських підприємців користуються міжнародними та українськими сервісами електронної пошти.
Найпопулярніші поштові домени серед ФОПів:
- gmail.com — майже 626 тисяч підприємців (близько 73%);
- ukr.net — понад 161 тисяча;
- icloud.com — 14 731;
- i.ua — 11 769;
- meta.ua — 5 985.
Аналітики зазначають, що частка користувачів російських поштових сервісів залишається невеликою, однак такі адреси досі фіксуються в державних реєстрах.
Нагадаємо, що 2025 році дев’ять компаній на Одещині позбулися російських власників — це один із найвищих показників в Україні. На Миколаївщині одна така компанія, а на Херсонщині — дві.
