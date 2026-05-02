Тисячі українських ФОПів користуються російською електронною поштою, — аналітика

 Понад 4 тисячі українських ФОПів користуються російськими поштовими сервісами, — аналітика

Російські поштові сервіси досі у держреєстрах українського бізнесу. Ілюстративне фото: Getty Images

В Україні 4,4 тисячі фізичних осіб-підприємців під час реєстрації вказали електронні адреси на російських поштових доменах. Це близько 0,5% від усіх активних ФОПів, які залишили контактну пошту.

Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

Станом на середину квітня 2026 року російськими поштовими сервісами користуються 4 389 українських підприємців. Найпоширенішим серед них залишається mail.ru — його вказали 2 628 ФОПів. Ще: 472 підприємці використовують rambler.ru, 424 — yandex.ru, інші — list.ru, bk.ru та inbox.ru.

Які поштові сервіси використовують ФОПи. Інфографіка: Опендатабот

Водночас переважна більшість українських підприємців користуються міжнародними та українськими сервісами електронної пошти.

Найпопулярніші поштові домени серед ФОПів:

  • gmail.com — майже 626 тисяч підприємців (близько 73%);
  • ukr.net — понад 161 тисяча;
  • icloud.com — 14 731;
  • i.ua — 11 769;
  • meta.ua — 5 985.

Аналітики зазначають, що частка користувачів російських поштових сервісів залишається невеликою, однак такі адреси досі фіксуються в державних реєстрах.

Нагадаємо, що 2025 році дев’ять компаній на Одещині позбулися російських власників — це один із найвищих показників в Україні. На Миколаївщині одна така компанія, а на Херсонщині — дві.

Бюджетна комісія міськради вдруге не підтримала податкову пільгу для «Нібулону» на ₴14 млн
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна
Вживані кросовери залишаються найпопулярнішими серед імпортованих авто в Україні
Читайте також:
новини
Як виглядає дитсадок, який ліквідувала міськрада через занедбаність та відсутність укриття? Показуємо

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич доповів, що комунальники допомагали долати пиління шламу на МГЗ

Аліна Квітко
новини
Ритуальна служба у Миколаєві просить перенести паркан на Мішковському кладовищі: немає місць у почесному секторі

Юлія Лук’яненко
новини
У селі на Миколаївщині відкрили додаткові класи на поверсі амбулаторії через збільшення учнів

Даріна Мельничук
новини
«Ми їх виселили, але вони знову з’явилися», — голова Інгульського району Миколаєва про інцидент із проживанням безхатьків у бліндажах

Даріна Мельничук
Останні новини про: Бізнес та економіка

Вживані кросовери залишаються найпопулярнішими серед імпортованих авто в Україні
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна
Бюджетна комісія міськради вдруге не підтримала податкову пільгу для «Нібулону» на ₴14 млн

Як виглядає дитсадок у Балабанівці, ліквідований міськрадою через відсутність укриття

Екскерівнику СБУ Миколаївщини Герсаку дали підозру у незаконному збагаченні на понад ₴22 млн

9 годин тому

Ритуальна служба просить перенести паркан на Мішковському кладовищі

Головне сьогодні