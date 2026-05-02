Тисячі українських ФОПів користуються російською електронною поштою, — аналітика

Ілюстративне фото: Getty Images

В Україні 4,4 тисячі фізичних осіб-підприємців під час реєстрації вказали електронні адреси на російських поштових доменах. Це близько 0,5% від усіх активних ФОПів, які залишили контактну пошту.

Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

Станом на середину квітня 2026 року російськими поштовими сервісами користуються 4 389 українських підприємців. Найпоширенішим серед них залишається mail.ru — його вказали 2 628 ФОПів. Ще: 472 підприємці використовують rambler.ru, 424 — yandex.ru, інші — list.ru, bk.ru та inbox.ru.

Які поштові сервіси використовують ФОПи. Інфографіка: Опендатабот

Водночас переважна більшість українських підприємців користуються міжнародними та українськими сервісами електронної пошти.

Найпопулярніші поштові домени серед ФОПів:

gmail.com — майже 626 тисяч підприємців (близько 73%);

ukr.net — понад 161 тисяча;

icloud.com — 14 731;

i.ua — 11 769;

meta.ua — 5 985.

Аналітики зазначають, що частка користувачів російських поштових сервісів залишається невеликою, однак такі адреси досі фіксуються в державних реєстрах.

