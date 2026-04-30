Бюджетна комісія міськради вдруге не підтримала податкову пільгу для «Нібулону» на ₴14 млн

Депутатська комісія Миколаївської міської ради повторно не погодила рекомендацію щодо надання «Нібулону» пільги зі сплати орендної плати за землю на 2026 рік.

Під час обговорення на засіданні бюджетної комісії 28 квітня депутати сперечалися про відсутність єдиних правил для бізнесу та можливі втрати бюджету, пишуть «МикВісті».

Як відомо, «Нібулон» звернувся до Миколаївської міської ради щодо надання пільги зі сплати орендної плати за землю, потенційно забруднену вибухонебезпечними предметами. Мова йде про понад 50 гектарів у морпорту Миколаєва, де розташовані завод і термінал «Нібулону». У зверненні компанія посилається на потенційне забруднення акваторії та неможливість її використання.

«Нібулон» просив звільнення від оренди землі комісію міськради Миколаєва. Скриншот з ютуб-трансляції

Голова комісії Федір Панченко зазначив, що звернення вже детально обговорювали раніше — на минулому засіданні комісії та під час сесії міськради. Втім, депутат Сергій Кантор знову підняв питання відсутності єдиних правил для надання пільг бізнесу.

— Перша частина — це розумний підхід, коли ми маємо ресурс для того, щоб таку мотивацію для підприємств міста зробити. І повинні бути зрозумілі критерії, за якими підприємства можуть отримати ці пільги. Друге питання — чому ми вибірково це робимо? — сказав Сергій Кантор.

Також він заявив, що у воєнний період до міськради зверталися й інші підприємства, однак їхні питання, за його словами, не завжди доходили до розгляду на комісії.

— У мене питання: чому одні підприємства потрапляють на бюджетну комісію, а інші звертаються і не потрапляють? Я можу дати перелік підприємств, які за період війни зверталися до міськради, і щодо них питання весь час не розглядалося, — зазначив він.

Федір Панченко відповів, що всі звернення, які надходять на бюджетну комісію, мають виноситися до порядку денного. Він попросив Сергія Кантора надати перелік підприємств, про які йдеться.

— Усі звернення, які надходять на комісію, виходять на комісію. Якщо є такі, що до нас не дійшли, будемо розбиратися, — заявив він.

Після цього Сергій Кантор поцікавився у представника компанії, чому «Нібулон» не отримує пільгу напряму через державу без участі міської ради.

— Є закон України, за яким підприємства, якщо відповідають критеріям, можуть отримати пільгу самі, поза громадою. Чи зверталися вони до держави і чому не отримали цю пільгу — це теж незрозуміло, — сказав Сергій Кантор.

На це представник підприємства Олександр Долженков відповів, що на практиці законодавча норма не працює через відсутність механізму внесення відомостей про забруднення до Державного земельного кадастру.

— Пільга застосовується у випадку, якщо дані про ймовірне забруднення або забруднення територій містяться в Державному земельному кадастрі. Але на підзаконному рівні не розроблений механізм перенесення відомостей до ДЗК. І, відповідно, податкова не бачить цих записів і не надає цю пільгу, — пояснив він.

За його словами, процедура фіксації забруднення земель здійснюється в індивідуальному порядку.

— Якщо є засміченість, платник податку звертається до оператора протимінної діяльності. Він фіксує засміченість, і в індивідуальному порядку перевіряється конкретна земельна ділянка, конкретний кадастровий номер, — сказав представник компанії.

Водночас він наголосив, що підприємство просить звільнення від податку на оренду землі лише на 1 рік і запевнив: втрати міського бюджету компанія готова перекрити іншими надходженнями.

— Ми не збираємося зменшувати надходження, бо коли йдуть за пільгою — тоді страждає місцевий бюджет. Ми скорочуємо кількість філій і працевлаштовуємо працівників у центральний офіс у Миколаєві. І відповідно надходження перекриє 14 мільйонів гривень — мінімум 20–25 мільйонів гривень, — зазначив Олександр Долженков.

Також він додав, що підприємство перебуває у складному фінансовому стані через війну, реструктуризацію боргів і скорочення персоналу.

— Зараз проходить реструктуризація боргів, скорочення персоналу. Акваторія дійсно не використовується. Ми просимо звільнення лише на 1 рік. Зараз уже кінець квітня, і 4 місяці минуло, за які «Нібулон» продовжує сплачувати, — заявив він.

Депутат Олександр Береза поцікавився, які суми компанія сплачує до бюджету міста у вигляді інших податків. У відповідь представник «Нібулону» повідомив, що за результатами 2025 року підприємство сплатило понад 100 мільйонів гривень.

— ПДФО — десь приблизно 80 мільйонів гривень. Земельний податок — десь 20 мільйонів гривень. Загалом більше 100 мільйонів гривень, — сказав він.

Він додав, що після скорочення філій компанія планує перевести частину працівників до Миколаєва, що має збільшити надходження ПДФО.

— Ми повертаємо людей до Миколаєва, і ці 80 мільйонів гривень перетворяться на 100 мільйонів гривень, — заявив представник компанії.

Після цього Олександр Береза заявив, що в такій ситуації підтримка пільги може бути вигідною для міста.

— Ми ухвалюємо рішення, щоб ви не платили за те, що не використовуєте, і натомість зберігаємо важливу частину надходжень. Бо інакше для міста є загроза втратити ПДФО, — сказав він.

Депутат Дмитро Січко звернув увагу, що в міськради немає єдиних правил щодо надання пільг, і через це кожне питання доводиться розглядати окремо.

— У нас немає концептуального підходу щодо звільнення чи незвільнення податків, принципів, критеріїв і так далі. Я чую позицію «Нібулону» — вона логічна, аргументована. Але у нас зараз у порядку денному інші звернення, де теж просять про звільнення. Якщо немає загальних правил, ми виходимо на довіру до слів, — сказав він.

Начальниця управління фінансів міськради Віра Святелик відповіла, що може надати інформацію щодо інших підприємств — скільки вони сплачують ПДФО і земельного податку, однак для цього потрібен час.

— Ми можемо по всіх цих компаніях надати, скільки отримали коштів у розрізі ПДФО і в розрізі землі, — зазначила вона.

Депутат Сергій Кантор заявив, що підтримує надання пільг як «Нібулону», так і іншим підприємствам, але наголосив на необхідності єдиного підходу та чітких критеріїв, оскільки в місті фактично не працює кредитування.

— Я за «Нібулон» і за всі підприємства. От Дмитро ж каже, що має бути єдиний підхід — і я з цим погоджуюся. Те, що каже «Нібулон», — з повагою до доповідача і до ситуації загалом — я розумію. І те, що держава сказала «А», але не зробила «Б», теж зрозуміло. Але водночас ми маємо дефіцит бюджету — 1,5 мільярда. Ситуація, яку описує підприємство, — типова для Миколаєва. Є багато компаній, які постраждали від обстрілів, мають зруйновані чи забруднені території, навіть якщо це не пов’язано з водною акваторією. І є підприємства, які взагалі не зверталися — з різних причин: можливо, з міркувань совісті, можливо, мають інші джерела фінансування. Це теж треба враховувати. Ми розуміємо, що кредитування в Миколаєві фактично не працює — це відомий факт. Але саме тому потрібні зрозумілі правила. Якщо ми надаємо таку мотивацію — а це, по суті, реакція на наслідки війни: прильоти, мінне забруднення — тоді мають бути чіткі критерії. Якщо підприємство їм відповідає — воно отримує пільгу. І це має стосуватися всіх. Бо зараз ми говоримо про збільшення ПДФО, про створення робочих місць. Я сподіваюся, що ці 86–100 мільйонів надходжень збережуться. Але якщо вже надавати пільги — то на рівних умовах для всіх, а не вибірково, — сказав Сергій Кантор.

Федір Панченко запропонував: питання по «Нібулону» підтримати вже зараз, оскільки компанія надала конкретні цифри, а інші звернення перенести на наступні засідання комісії після довідки від департаменту фінансів.

Після обговорення голова комісії поставив на голосування рекомендацію виконавчим органам міськради ініціювати розробку проєкту рішення щодо надання пільги «Нібулону», однак рішення не підтримали. За проголосували 7 членів комісії, 3 утримались, проти не було.

Після голосування Федір Панченко заявив, що питання не буде винесене на сесію, оскільки комісія не ініціювала розробку проєкту рішення. Також він заявив, що бачить «групу осіб», яка нібито блокує ухвалення рішень.

— Це питання на сесію не піде, тому що це була ініціатива щодо «Нібулону». Ми її не ініціювали. Проєкту рішення не буде. Хай ті, хто має єдині правила і так далі, пояснюють громаді, навіщо було витрачати десятки мільйонів. З цим, я думаю, будемо розбиратися, колеги. Є група осіб, яка саботує, — сказав Федір Панченко.

Сергій Кантор відреагував на цю фразу та попросив голову комісії не використовувати різкі формулювання.

— Ми ж домовилися, що не будемо використовувати різкі слова. Хто сказав, що це саботаж? — заявив він.

Після цього між депутатами виникла словесна перепалка.

— Тоді скажіть прямо, кого ви маєте на увазі. Ви кажете: «зрозуміло, хто і хто». То хто саме? Якщо йдеться про тих, хто голосував проти — то це просто констатація факту… — відповів Сергій Кантор.



— То це хто? Ви за себе, то не за себе, то за громаду… — сказав Федір Панченко.



— І я за громаду, — відповів Сергій Кантор.





— Федоре Борисовичу, почекайте-почекайте, ми все покажемо. Покажемо. Ми все подивимось, час покаже, — відповів Сергій Кантор.



— Сергію Анатолійовичу, ви постійно щось подивитесь, щось показуєте… — прокоментував Федір Панченко.



— А що вам мало вже показали? Конкретно вам мало показали? Мало в публічному просторі написали і вам показали? Вам цього мало, ви ще хочете? — сказав Сергій Кантор.



— А що саме ви в публічному просторі мені показували і писали? — запитав Федір Панченко.



— Вам показували те, що показували. Ви все це знаєте і коментуєте… — відповів Сергій Кантор.



— Розкажіть тоді мені, бо я не бачив і не знаю, — сказав Федір Панченко.



— Я зараз скажу… Вам мало Варварівки, плитки, кіосків, будок? Вам і цього недостатньо, Федоре Борисовичу? — відповів Сергій Кантор.



— А що саме ви мені в публічному просторі показували і чому мені має бути «мало»? — запитав Федір Панченко.



— Люди пишуть у публічному просторі, — відповів Сергій Кантор.



— Мені пишуть люди? А ви тут до чого? Ви це організували? — запитав Федір Панченко.



— Ні. Я до цього… я просто читаю… — відповів Сергій Кантор.



— Ви ж тільки що хизувалися при всіх, що це ви зробили… — прокоментував Федір Панченко.



— Я кажу, що я читаю. Я не маю до цього жодного стосунку. Почитайте ще… — відповів Сергій Кантор.





— Тоді чому ви це коментуєте і приписуєте собі? — запитав Федір Панченко.



— Я кажу, що я читаю. Не треба. Я ніякого відношення до цього не маю, — заявив Сергій Кантор.



— А тоді для чого ви до цього примазуєтесь? — спитав Федір Панченко.



— Я не примазуюсь, я просто читаю. Вам мало? Почитайте ще, — сказав Сергій Кантор.



— Так ви про себе почитайте! — відповів Федір Панченко.



— Я читаю. Ви ж мені надсилаєте. Надішліть ще, — відповів Сергій Кантор.



— Ви ще поторгуйте з Росією, — сказав Федір Панченко.



— Я нічого не торгую. Федір Борисович поводиться некоректно, — відповів Сергій Кантор.



— Я нічого не приплітаю. Просто вважаю, що ви некоректно ведете дискусію, — відповів Сергій Кантор.



— Коли я сказав, що комісія завершена, ви продовжили виступ. Людина, яка не має морального права так виступати… — сказав Федір Панченко.



— Ух ти, нічого собі. Це ви про себе зараз? — відреагував Сергій Кантор.

Після цього голова комісії вибачився за ситуацію та заявив, що порядок денний вичерпано.

Нібулон пригрозив, що піде з Миколаєва, якщо не отримає «земельну пільгу»

Компанія «Нібулон» заявила про можливий перегляд своєї присутності в Миколаєві у разі відмови у наданні пільги на оренду земельних ділянок, які підприємство вважає потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами.

Представник компанії Олександр Долженков під час засідання бюджетної комісії заявив, що у разі відмови підприємство може змінити податкову адресу своїх підрозділів, що призведе до втрати частини надходжень до міського бюджету.

Член комісії Сергій Кантор у відповідь заявив, що такі заяви виглядають як тиск на депутатів.

У «Нібулоні» пояснюють, що йдеться про території, які могли зазнати забруднення внаслідок обстрілів, посилаючись на результати нетехнічного обстеження та виявлені під час оглядів уламки боєприпасів.

Бюджетна комісія міськради не підтримала звернення компанії щодо пільги: 7 депутатів — «за», 4 — утрималися.

Раніше в ОВА заявляли, що у разі неприйняття рішення місто може втратити щонайменше 100 млн грн щорічних податкових надходжень.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що «Нібулон» недостатньо пояснив своє звернення щодо пільги на оренду землі.