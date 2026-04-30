У ДСНС показали наслідки атаки «Шахедів» по енергетиці Миколаївщини
- Марія Хаміцевич
12:34, 30 квітня, 2026
Рятувальники оприлюднили фото наслідків російської атаки по енергетичних обʼєктах Миколаївської області, яка сталася у середу 29 квітня.
Як повідомили в ДСНС Миколаївської області, росіяни атакували регіон безпілотниками «Шахед». Під удар потрапили об’єкти енергетики.
До ліквідації наслідків залучали підрозділи служби — рятувальників, хіміків і піротехніків.
«Попри постійну загрозу повторних ударів, надзвичайники продовжують виконувати свої завдання. Працюють там, де це найнеобхідніше — серед руйнувань, диму та небезпеки», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 30 квітня через масовану атаку дронів без світла залишилися частина споживачів Миколаївського та Баштанського районів. Наразі діють графіки аварійних відключень.
Останні новини про: ДСНС
