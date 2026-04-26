На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіла трава, сміття та сміттєвий бак

На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж. Фото: ДСНС

Протягом доби на території Миколаївська область сталося п’ять пожеж, з яких чотири — в екосистемах і одна — в сміттєвому пластиковому контейнері.

Як повідомили в ДСНС України у Миколаївській області, горіли очерет, суха трава, чагарники та шини.

Загоряння фіксували у місті Новий Буг Баштанського району, у Коблівська громада Миколаївського району, а також у Миколаїв.

До ліквідації пожеж залучалися підрозділи ДСНС та комунальний підрозділ місцевої пожежної охорони «Коблеве». Загальна площа горіння склала понад 1300 квадратних метрів.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати займання в екосистемах. Зокрема, заборонено спалювати суху рослинність і сміття, а також кидати недопалки на відкритій території. У ДСНС наголошують: навіть незначне займання може швидко поширитися та призвести до масштабної пожежі.

Нагадаємо, що протягом 23 квітня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували шість пожеж. Із них три виникли в житловому секторі, ще три — на відкритих територіях.