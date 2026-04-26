 П'ять пожеж за добу на Миколаївщині 25 квітня

На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж: горіла трава, сміття та сміттєвий бак

На Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж. Фото: ДСНСНа Миколаївщині за добу сталося п’ять пожеж. Фото: ДСНС

Протягом доби на території Миколаївська область сталося п’ять пожеж, з яких чотири — в екосистемах і одна — в сміттєвому пластиковому контейнері.

Як повідомили в ДСНС України у Миколаївській області, горіли очерет, суха трава, чагарники та шини.

Загоряння фіксували у місті Новий Буг Баштанського району, у Коблівська громада Миколаївського району, а також у Миколаїв.

До ліквідації пожеж залучалися підрозділи ДСНС та комунальний підрозділ місцевої пожежної охорони «Коблеве». Загальна площа горіння склала понад 1300 квадратних метрів.

Рятувальники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати займання в екосистемах. Зокрема, заборонено спалювати суху рослинність і сміття, а також кидати недопалки на відкритій території. У ДСНС наголошують: навіть незначне займання може швидко поширитися та призвести до масштабної пожежі.

Нагадаємо, що протягом 23 квітня на території Миколаївської області рятувальники ліквідували шість пожеж. Із них три виникли в житловому секторі, ще три — на відкритих територіях.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині під час руху загорівся автомобіль
Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки та автомобіль
На Миколаївщині горіли будинки, сауна та очерет
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують збудувати новий ветеранський простір

Альона Коханчук
новини
Буданов: «По Донбасу знайдемо рішення, яке задовольнить Україну»

Юлія Лук’яненко
новини
З початку року в Інгульському районі пошкоджені 9 багатоповерхівок через обстріли: власники житла чекають компенсацію

Юлія Лук’яненко
новини
У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття

Юлія Лук’яненко
новини
«Пробиваємо шини», — миколаївці поскаржились на пісок і сміття на велодоріжках, які не прибрали після зими

Аліна Квітко
Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині горіли будинки, сауна та очерет
Пожежі на Миколаївщині за добу: горіли будинки та автомобіль
На Миколаївщині під час руху загорівся автомобіль

На Миколаївщині під час атак дронів поранено пенсіонерку

Альона Коханчук

У жителя Первомайська знайшли пів кілограма психотропів: йому загрожує до 12 років у в'язниці

У центрі Миколаєва зіткнулися Opel та мотоцикл — одного водія забрали в лікарню