На Миколаївщині під час руху загорівся автомобіль

У селищі Братське Вознесенського району, що на Миколаївщині, загорівся легковий автомобіль Honda Accord.

Про це 22 квітня повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За даними ДСНС, займання сталося в момент, коли водій виїжджав із двору власного будинку. На місце прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу. Вони зазначили, що вогонь пошкодив салон транспортного засобу.

Нагадаємо, що 18 квітня та вночі 19 квітня у Миколаївській області сталося три пожежі, одна з яких виникла внаслідок обстрілу та падіння уламків безпілотників.