 Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень

  • середа

    22 квітня, 2026

  • 10.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 10.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень

Транспорт у Первомайську. Фото: Гард.CityТранспорт у Первомайську. Фото: Гард.City

У Первомайську Миколаївської області планують збільшити вартість проїзду в автобусах міста до 16 гривень. Наразі триває громадське обговорення.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Первомайської міської ради, пишуть «МикВісті».

З пропозицією підвищити тариф звернулись перевізники через різке подорожчання вартості палива, зазначається у документі.

Зауваження та пропозиції від жителів громади та підприємців щодо планів підвищити вартість проїзду приймаються протягом місяця — до 20 травня 2026 року, повідомили у виконавчому комітеті міста.

Ще 10 квітня під час засідання виконкому розглядали питання підвищення тарифу на проїзд громадським транспортом у Первомайську, повідомляло thegard.city.

Перевізники вимагали встановити ціну до 20 гривень, аргументуючи це зростанням витрат — зокрема на пальне, запчастини та оплату праці.

Водночас:

  • частина перевізників не надала економічного обґрунтування;
  • за наданими документами, як прозвучало на виконкомі, тариф можна було підтвердити лише на рівні до 13 гривень.

У результаті виконком підтримав тимчасовий тариф у розмірі 13 гривень, але ввести в дію його можна буде після завершення перевірок та додаткового вивчення.

Нагадаємо, у Миколаєві планують збільшити вартість проїзду в комунальних автобусах міста до 20 гривень з 27 квітня.

Водночас у місті може зрости тариф на проїзд у маршрутках. Вартість поїздок планують збільшити до 20 гривень з 27 квітня.

партнерство
Internews

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт "Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики" (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

Фінансується Європейським СоюзомЗа підтримки Internews

