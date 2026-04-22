Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень

Транспорт у Первомайську. Фото: Гард.City

У Первомайську Миколаївської області планують збільшити вартість проїзду в автобусах міста до 16 гривень. Наразі триває громадське обговорення.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Первомайської міської ради, пишуть «МикВісті».

З пропозицією підвищити тариф звернулись перевізники через різке подорожчання вартості палива, зазначається у документі.

Зауваження та пропозиції від жителів громади та підприємців щодо планів підвищити вартість проїзду приймаються протягом місяця — до 20 травня 2026 року, повідомили у виконавчому комітеті міста.

Ще 10 квітня під час засідання виконкому розглядали питання підвищення тарифу на проїзд громадським транспортом у Первомайську, повідомляло thegard.city.

Перевізники вимагали встановити ціну до 20 гривень, аргументуючи це зростанням витрат — зокрема на пальне, запчастини та оплату праці.

Водночас:

частина перевізників не надала економічного обґрунтування;

за наданими документами, як прозвучало на виконкомі, тариф можна було підтвердити лише на рівні до 13 гривень.

У результаті виконком підтримав тимчасовий тариф у розмірі 13 гривень, але ввести в дію його можна буде після завершення перевірок та додаткового вивчення.

