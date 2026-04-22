Вартість проїзду в автобусах Первомайська планують підвищити до 16 гривень
- Юлія Бойченко
10:20, 22 квітня, 2026
У Первомайську Миколаївської області планують збільшити вартість проїзду в автобусах міста до 16 гривень. Наразі триває громадське обговорення.
Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Первомайської міської ради, пишуть «МикВісті».
З пропозицією підвищити тариф звернулись перевізники через різке подорожчання вартості палива, зазначається у документі.
Зауваження та пропозиції від жителів громади та підприємців щодо планів підвищити вартість проїзду приймаються протягом місяця — до 20 травня 2026 року, повідомили у виконавчому комітеті міста.
Ще 10 квітня під час засідання виконкому розглядали питання підвищення тарифу на проїзд громадським транспортом у Первомайську, повідомляло thegard.city.
Перевізники вимагали встановити ціну до 20 гривень, аргументуючи це зростанням витрат — зокрема на пальне, запчастини та оплату праці.
Водночас:
- частина перевізників не надала економічного обґрунтування;
- за наданими документами, як прозвучало на виконкомі, тариф можна було підтвердити лише на рівні до 13 гривень.
У результаті виконком підтримав тимчасовий тариф у розмірі 13 гривень, але ввести в дію його можна буде після завершення перевірок та додаткового вивчення.
Нагадаємо, у Миколаєві планують збільшити вартість проїзду в комунальних автобусах міста до 20 гривень з 27 квітня.
Водночас у місті може зрости тариф на проїзд у маршрутках. Вартість поїздок планують збільшити до 20 гривень з 27 квітня.
Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.
