У Миколаєві планують підвищити вартість проїзду у маршрутках. Фото: МикВісті

Тариф на проїзд у маршрутках Миколаєва може вирости. Вартість поїздок планують збільшити до 20 гривень з 27 квітня.

Відповідні проєкти рішень виконкому опубліковані на сайті Миколаївської міської ради.

Опубліковано 9 проєктів рішень щодо підвищення тарифу. Вони стосуються перевізників «Приватавтолюкс», «МІС», «ТФТ», «ІВА», «Еталонавто», «Гуриг-Сервіс», «Авто-Віола», «Алан-Техно», «Євротранстехсервіс».

Проєкт рішення виконкому щодо підвищення тарифу на проїзд у маршрутках. Скриншот з сайту Миколаївської міськради

У проєкті рішення виконкому зазначається, що на маршрути до 10 км пропонують встановити тариф 18 гривень, понад 10 км — 20 гривень у Миколаєві.

Окремі тарифи розглянуть щодо віддалених мікрорайонів, оскільки коефіцієнт підсадки пасажирів там прирівнюється до приміських маршрутів:

до мкрн Варварівка – 20 гривень;

до мкрн Матвіївка – 25 гривень;

до мкрн Велика Корениха – 25 гривень;

до мкрн Мала Корениха – 30 гривень.

Учні 1-12 класів з 1 вересня по 1 червня платитимуть, як і раніше, 50% вартості тарифу. Але обов'язково має бути при собі учнівський квиток.

Нагадаємо, у кінці березня 2026 року заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міськради Олег Кукса розповів «МикВісті», що приватні перевізники подали пропозиції для підвищення тарифу на проїзд у маршрутках.