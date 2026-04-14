У Миколаєві планують підвищити вартість проїзду у маршрутках
- Юлія Лук’яненко
13:13, 14 квітня, 2026
Тариф на проїзд у маршрутках Миколаєва може вирости. Вартість поїздок планують збільшити до 20 гривень з 27 квітня.
Відповідні проєкти рішень виконкому опубліковані на сайті Миколаївської міської ради.
Опубліковано 9 проєктів рішень щодо підвищення тарифу. Вони стосуються перевізників «Приватавтолюкс», «МІС», «ТФТ», «ІВА», «Еталонавто», «Гуриг-Сервіс», «Авто-Віола», «Алан-Техно», «Євротранстехсервіс».
У проєкті рішення виконкому зазначається, що на маршрути до 10 км пропонують встановити тариф 18 гривень, понад 10 км — 20 гривень у Миколаєві.
Окремі тарифи розглянуть щодо віддалених мікрорайонів, оскільки коефіцієнт підсадки пасажирів там прирівнюється до приміських маршрутів:
- до мкрн Варварівка – 20 гривень;
- до мкрн Матвіївка – 25 гривень;
- до мкрн Велика Корениха – 25 гривень;
- до мкрн Мала Корениха – 30 гривень.
Учні 1-12 класів з 1 вересня по 1 червня платитимуть, як і раніше, 50% вартості тарифу. Але обов'язково має бути при собі учнівський квиток.
Нагадаємо, у кінці березня 2026 року заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міськради Олег Кукса розповів «МикВісті», що приватні перевізники подали пропозиції для підвищення тарифу на проїзд у маршрутках.
