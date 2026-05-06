«Усе в сонячних батареях і газовий генератор», — нардеп Негулевський пояснив, чому обрав котедж у Козині

Нардеп від «Слуги народу», обраний від Миколаївщини, Ігор Негулевський пояснив, чому орендує будинок площею 800 квадратних метрів у котеджному містечку Козин у Київській області. За його словами, він обрав великий котедж через сонячні панелі та газовий генератор.

Про це він розповів Bihus.Info.

На питання про вартість щомісячної оренди нардеп сказав, що отримав знижку.

«Я не хотів би це говорити, але це все є. Дивіться, там були деякі умови, скажемо так, що орендодавець пішов на знижку. Це трішки більше 100 тисяч гривень на місяць», — відповів нардеп.

Нардеп переконує, що вимушений щомісяця витрачати заощадження.

«По року буде видно, скільки видатків, скільки було в мене грошей і скільки стало (заощаджень, — прим.)», — сказав Ігор Негулевський.

Нардеп визнав, що будинок завеликий для нього. Але, за словами Ігоря Негулевського, він звернув увагу на котедж через сонячні батареї та газовий генератор.

«Ну, так попало, що воно 800. Я не хотів 800. Просто на той момент, скажем так, нічого не було. Да, я взяв би 800, тому що була нормальна ціна, скажем так. Тому я і взяв. Чого я на нього звернув увагу, там батареї, все в батареях цих сонячних, тому з комунальними там все в порядку. Я розумію, що це завелике для мене, реально завелике, але наявність газового генератору і наявність батарей в принципі це те, із-за чого я туди пішов жити», — прокоментував нардеп.

Справа щодо махінацій з голосуванням у Верховній Раді

Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді.

За даними слідства, її створили ще у 2021 році. У спеціальній групі у WhatsApp депутатам надсилали вказівки з номерами законопроєктів, за які потрібно було віддати «відповідні» голоси за гроші.

Сума «винагороди», за даними детективів, могла коливатися від 2 до 20 тисяч доларів. У період із листопада по грудень 2025 року один із членів угруповання начебто отримав щонайменше 145 тисяч доларів для подальшого розподілу між іншими учасниками.

Вже 29 грудня 5 підозрюваним депутатам з партії «Слуги народу» повідомили про підозру за частина 3 статті 28 та частина 4 статті 368 Кримінального кодексу України. За даними видання «РБК-Україна», підозри отримали Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель та Михайло Лаба.

У лютому нардеп Ігор Негулевський повідомив про суттєві зміни у майновому стані. Він отримав з державного бюджету 400 тисяч 422 гривні компенсації за невикористані відпустки.