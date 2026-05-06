Сайт міськради Миколаєва збираються оновити за рахунок донорів: у міста грошей на це немає

Миколаївська міська рада. Архівне фото МикВісті

Сайт Миколаївської міської ради оновлюють, і він перебуває на фінішній стадії розробки. Оскільки у міста на це грошей немає, допомагають донори. Їх пропонують долучити і для того, щоб Миколаїв підключився до мобільного застосунку.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань ЖКГ Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Директор КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр» Євгеній Богаченко зазначив, що сайт міськради потрібно давно оновити.

— Сайт міської ради потребує модернізації вже не перший рік. Але оскільки це не вважається першочерговими видатками, тому ми працюємо з донорами. У нас є напрацювання для того, щоб оновити сайт міської ради за небюджетні кошти, за донорські кошти, — сказав Євгеній Богаченко.

За словами керуючого справами виконкому Андрія Волкова, розробка сайту вже на фінішній прямій: минулого року з донорами працювали зі структурними підрозділами з приводу обслуговування та наповнення сайту. Проте як скоро сайт презентують, депутатам не повідомили.

— З нами зараз працюють наші колеги з Данії, і вони вже загалом на фінішній стадії по цьому сайту. З нас безпосередньо зняли навантаження по його розробці і передали його донорам, — зазначив Андрій Волков.

Крім того, депутат Юрій Степанець поцікавився, про яке фінансування від донорів йде мова. Втім, це керуючий справами теж не повідомив, пославшись на те, що всі договори укладають донори.

— Міська рада, не оплачує послуги за створення цього сайту, і всі договори укладаються донорами. Ми їх навіть не бачимо. Ми тільки з ними взаємодіємо в частині його створення як технічної частини, але самі договори - це їхня комерційна діяльність. Ми не пов'язані ніяк з нею, — відповів Андрій Волков.

Сайт Миколаївської міськради зараз має такий вигляд. Скриншот з сайту

Юрій Степанець також поцікавився, чи розглядає Миколаїв варіант долучитися до застосунку Місто, як роблять інші міста. За словами керуючого справами виконкому, були пропозиції створити застосунок. Але фінансування на його розробку теж немає.

— Безумовно, у нас ведуться огляди з приводу застосування їх в інших містах. У нас також були пропозиції з приводу створення таких додатків в різних конфігураціях для нашої територіальної громади. Наразі ми ще не обрали загалом той шлях, по якому ми підемо. І перш за все у цьому році для нас велике питання в тому, що в нас практично немає фінансування на розробку цього. А тому я гадаю, що ми продовжимо спілкуватися з донорами і якщо на то вже в нас така буде можливість, то ми також створимо такий додаток за рахунок коштів донорів, а не застосовуючи міські, — зазначив Андрій Волков.

Депутат Юрій Степанець зауважив, що мова не йде про створення окремого застосунку, а можна долучитися до того, до вже є. У розробників можна запитати комерційну пропозицію, скільки це коштуватиме.

— Чи може безпосередньо відділ електронного врядування надіслати такий запит і можливо відзвітувати на комісії, розказати скільки це коштуватиме місту, щоб ми не говорили про якісь вигадані цифри і або дорого, або недорого, а мали чіткі конкретні цифри, щоб розуміли дійсно, чим ми зможемо це потягнути, тому що це дійсно цифрова доступність, це зручність, це комфорт містян в першу чергу , — запропонував депутат.

За словами Андрія Волкова, зроблять огляд по інших містах з приводу застосунку. Але він знов зазначив, що фінансування немає.

— У будь-якому разі ми зробимо такий огляд по інших містах. Хочу зазначити, що у нас зараз в нашому користуванні така сума коштів, яка ледь покриває наші видатки на утримання нашого персоналу і окремі частини пов'язані з підтриманням наших технічних систем, тобто якогось фінансування, яке б ми могли отримати, його додатково спрямувати на саме на цей проєкт, ми загалом не маємо. І на початку цього року ми навіть були вимушені звільнити двох працівників для того, щоб утримати інших і загалом працювати, тому що в нас не було фінансування, — відповів керуючий справами виконкому.

Юрій Степанець резюмував, що депутати співпрацюють з благодійними організаціями та донорами, тому теж можуть просити допомоги для міста із мобільним застосунком.

Нагадаємо, у Миколаївській обласній раді створили нову комунальну установу «Інноваційні технології і мережі» для адміністрування та розвиток регіональних інформаційних систем і кіберзахисту. Також там займатимуться реалізацією безпекових програм на території області.