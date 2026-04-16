У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Засідання сесії Миколаївської обласної ради 16 квітня. Фото: МикВісті

У Миколаївській обласній раді створили нову комунальну установу «Інноваційні технології і мережі» для адміністрування та розвиток регіональних інформаційних систем і кіберзахисту. Також там займатимуться реалізацією безпекових програм на території області.

Рішення підтримали під час сесії Миколаївської обласної ради у четвер, 16 квітня, пишуть «МикВісті».

— Рішення зумовлено потребою трансформації системою управління цифрового розвитку Миколаївської області та переходом до моделі централізованого адміністрування регіональних інформативних ресурсів. Оптимізацією витрат по області, для концентрації спеціалістів та технічного забезпечення в одному місці. Забезпечення кіберстійкості області. Експертної підтримки територіальних громад, — пояснив створення установи начальник управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської ОВА Дмитро Гавриляк.

Також раніше на засіданні обласної комісії з питань ЖКГ зазначалося, що у 2026 році нова установа фінансуватиметься із коштів, передбачених на «Миколаївську обласну варту». Далі фінансування передбачатиметься з обласного бюджету. Також частина фахівців з обласної варти перейдуть працювати у «Інноваційні технології і мережі».

У проєкті рішення вказується, що предметом діяльності установ є:

Розвиток мереж відеоспостереження області

Розвиток відомчої мережі зв'язку та забезпечення доступу до Інтернету (некомерційний провайдинг)

Впровадження та супровід централізованої системи електронного документообігу (СЕДО):

Розробка та підтримка інформаційних систем: технічний супровід, оновлення та адміністрування вебпорталів, реєстрів, баз даних Миколаївської обласної військової (державної) адміністрації та її структурних підрозділів, Миколаївської облради та її структурних підрозділів

Кібербезпека та захист інформації

Навчання, тренінги та підвищення цифрової освіти

Сприяння безпековим заходам та взаємодія з ТРО

Управління активами цифрової інфраструктури

Рішення ухвалили без обговорення та коментарів зі сторони депутатів. Його підтримали одноголосно 41 народний обранець.

Також одразу депутатам запропонували затвердити керівника нової установи. Кандидатура Андрія Цюрисова не викликала жодних заперечень.

За словами Дмитра Гавриляка новий керівник має відповідний досвід роботи в інформаційній сфері та має військову освіту.

