 Антон Табунщик розповів про ключові рішення облради за звітний період

Антон Табунщик. Фото: Миколаївська обласна рада

У ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ» голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик розповів про ключові рішення обласної ради, ухвалені протягом звітного періоду, а також їх значення для громад області та подальшу реалізацію.

Затвердження нової символіки Миколаївщини. Під час 35-ї позачергової сесії депутати підтримали нові великий і малий герби області, а також оновлений прапор. Обраний варіант із зображенням Святого Миколая став результатом тривалого процесу – із залученням громад, фахівців та геральдичних інституцій, а також із урахуванням історичної спадщини регіону.

Реформування медичної галузі регіону. Обговорили передачу пологового будинку №3 до обласної власності як складову формування госпітальної мережі. Йдеться про підсилення спроможності медичних закладів та їх об’єднання у більш ефективну систему надання допомоги.

— Це об’єктивно необхідне рішення великої глобальної концепції, яку ми почали реалізовувати ще у 2023 році. Ми розуміємо, що якщо почати після завершення війни, то втратимо час, тому працюємо вже зараз. У перспективі це дасть можливість сформувати спроможну госпітальну мережу, яка зможе стабільно функціонувати та розвиватися, — зазначив Антон Табунщик.

Підтримка внутрішньо переміщених осіб. Йшлося про звернення депутатів до Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення механізму компенсації витрат на електроенергію для ВПО, які проживають у модульних будинках і використовують електроопалення.

Реформування закладів професійної-технічної освіти. У регіоні триває процес передачі закладів у власність громад та області, що має дати можливість ефективніше управляти ними та створити якісну матеріально-технічну базу. Водночас процес залишається складним через нормативні обмеження та потребує подальшого врегулювання на державному рівні.

Екологічні ініціативи. Серед них — звернення до Уряду щодо відновлення Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг в області, а також необхідність розчистки русла річки Мертвовод, що впливає на безпеку населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Крім того, депутати підтримали рішення про надання природоохоронного статусу Ковалівським плавням після доопрацювання питання з урахуванням позиції громади.

Збереження історичної пам’яті. Депутати підтримали звернення щодо надання статусу пам’ятки національного значення місцю масового розстрілу мирного населення у селі Богданівка, а також ініціативу щодо офіційного визнання «Прапора Надії» на державному рівні. Детальніше у сюжеті ТРК «МАРТ».

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

