У обласній раді затвердили нову символіку Миколаївської області. Фото: Миколаївська облрада

У четвер, 16 квітня, у межах засідання 35-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради депутати ухвалили рішення про затвердження нової символіки Миколаївської області – герба та прапора, які відображають історію, традиції та сучасну ідентичність регіону.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Раніше на засіданнях Ради з питань геральдики при Миколаївській обласній раді розглянули різні варіанти герба області та визначили ті, що найбільше відповідають запитам сьогодення. Загалом для подальшого обговорення було відібрано три варіанти. Усі вони пройшли геральдичну експертизу Українського геральдичного товариства та отримали фахові висновки.

Реклама

Після цього варіанти винесли на громадське обговорення. Територіальним громадам області запропонували ознайомитися з варіантами символіки, зібрати пропозиції та надати узагальнену позицію. За результатами обговорення 46 громад із 52 підтримали варіант із зображенням Святого Миколая, чотири громади – варіант із античною амфорою, козацьким списом та морським якорем, ще дві громади не визначилися або не підтримали жоден із варіантів.

Крім того, опитування провели у телеграм-каналі начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, а також за допомогою цифрового асистента Миколаївської області «Хвилька». Більшість учасників опитування також підтримала варіант із зображенням Святого Миколая.

«Оновлення символіки області є важливим кроком у формуванні сучасної ідентичності регіону. Ми маємо відходити від імперської символіки та формувати власні знаки, що відображають історію, традиції та сучасність Миколаївщини. Важливо, що рішення ухвалене з урахуванням думки громад», – зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Під час пленарного засідання остаточним варіантом, який підтримали депутати, став герб із зображенням Святого Миколая. Відповідне рішення №5 «Про затвердження символіки (герба та прапора) Миколаївської області» доступне за посиланням.

Нагадаємо, що Миколаївська облрада 16 квітня обрала новий герб області. Депутати обрали варіант герба зі Святим Миколаєм.

Рада з питань геральдики при Миколаївській обласній раді визначила два ескізи нового герба регіону, які передали на розгляд депутатів. Ними стали варіанти зі Святим Миколаєм та символами античної Ольвії. Більшість територіальних громад Миколаївської області підтримала варіант нового герба регіону із зображенням Святого Миколая. Водночас дві громади взагалі не підтримують жоден.

Зазначимо, депутат Миколаївської облради Євген Горбуров вважає, що рішення облради про ухвалення герба є одним з найважливіших за всю каденцію, і нащадки мають пишатися таким вибором депутатів.