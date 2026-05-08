Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 7 травня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із заступниками Ігорем Щербиною та Денисом Андрєєвим, а також депутатом обласної ради Віталієм Порхуном взяли участь у нараді голів обласних рад із керівництвом Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Як повідомили у Миколаївській обласній раді, під час зустрічі учасники обговорили ключові питання підготовки до зими та енергетичної стійкості регіонів, фінансової стабільності та соціальної підтримки громад, а також охорони здоров’я та ремонту доріг.

Представники Миколаївщини розповіли щодо низки актуальних для прифронтового регіону питань. Зокрема, порушили питання ремонту доріг. Уряд запропонував механізм співфінансування ремонтних робіт із громадами у форматі 50/50. Водночас для прифронтових територій така модель залишається складною через значне скорочення надходжень до місцевих бюджетів.

«Для прифронтових громад цей відсоток співфінансування просто непідйомний. Релокований бізнес, міграція населення значно зменшили надходження до місцевих бюджетів, порівняно із показниками до повномасштабного вторгнення. Нас почули, тож надалі будемо разом шукати вихід із цієї ситуації», — зазначив Антон Табунщик.

Окрему увагу під час наради приділили проблемним питанням у співпраці закладів охорони здоров’я з НСЗУ. Йшлося про нові понижуючі коефіцієнти, які суттєво впливають на фінансові показники лікарень. Найбільше це позначається на кластерних та надкластерних закладах, де значна частина діагностики проводиться виключно за направленнями вузьких спеціалістів. Також обговорили зміни у підходах до оцінки повторних звернень пацієнтів.

У деяких випадках це може призводити до повернення коштів або невиплати за надану медичну допомогу, навіть за умови складного стану пацієнта, що особливо відчутно для прифронтових регіонів.

Також обговорили питання нерівних умов застосування відповідних коефіцієнтів для лікарень у регіонах, де госпітальна мережа ще не сформована повністю. Зокрема, обговорили необхідність врахування під час розрахунків працівників, які не мають медичної освіти, але забезпечують роботу закладів охорони здоров’я, а саме – реабілітологів, психологів, рентген-лаборантів, ІТ-фахівців, адміністративного персоналу та інших.