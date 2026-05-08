 Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві

Підтримай журналістику МикВісті

Приєднуйся до закритого клубу читачів та отримай подарунок до 17-річчя редакції

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    8 травня, 2026

  • 19.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 8 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві

Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна радаПредставники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна рада

У четвер, 7 травня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із заступниками Ігорем Щербиною та Денисом Андрєєвим, а також депутатом обласної ради Віталієм Порхуном взяли участь у нараді голів обласних рад із керівництвом Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Як повідомили у Миколаївській обласній раді, під час зустрічі учасники обговорили ключові питання підготовки до зими та енергетичної стійкості регіонів, фінансової стабільності та соціальної підтримки громад, а також охорони здоров’я та ремонту доріг.

Представники Миколаївщини розповіли щодо низки актуальних для прифронтового регіону питань. Зокрема, порушили питання ремонту доріг. Уряд запропонував механізм співфінансування ремонтних робіт із громадами у форматі 50/50. Водночас для прифронтових територій така модель залишається складною через значне скорочення надходжень до місцевих бюджетів.

Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна радаПредставники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна рада
Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна радаПредставники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна рада
Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна радаПредставники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна рада

«Для прифронтових громад цей відсоток співфінансування просто непідйомний. Релокований бізнес, міграція населення значно зменшили надходження до місцевих бюджетів, порівняно із показниками до повномасштабного вторгнення. Нас почули, тож надалі будемо разом шукати вихід із цієї ситуації», — зазначив Антон Табунщик.

Окрему увагу під час наради приділили проблемним питанням у співпраці закладів охорони здоров’я з НСЗУ. Йшлося про нові понижуючі коефіцієнти, які суттєво впливають на фінансові показники лікарень. Найбільше це позначається на кластерних та надкластерних закладах, де значна частина діагностики проводиться виключно за направленнями вузьких спеціалістів. Також обговорили зміни у підходах до оцінки повторних звернень пацієнтів.

У деяких випадках це може призводити до повернення коштів або невиплати за надану медичну допомогу, навіть за умови складного стану пацієнта, що особливо відчутно для прифронтових регіонів.

Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна радаПредставники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна рада
Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна радаПредставники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна рада
Представники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна радаПредставники Миколаївщини взяли участь у нараді з керівництвом держави у Києві. Фото: Миколаївська обласна рада

Також обговорили питання нерівних умов застосування відповідних коефіцієнтів для лікарень у регіонах, де госпітальна мережа ще не сформована повністю. Зокрема, обговорили необхідність врахування під час розрахунків працівників, які не мають медичної освіти, але забезпечують роботу закладів охорони здоров’я, а саме – реабілітологів, психологів, рентген-лаборантів, ІТ-фахівців, адміністративного персоналу та інших.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Хлопець зістрибнув з даху будівлі Миколаївської ОВА: розслідується самогубство
Антон Табунщик розповів про ключові рішення облради за звітний період
Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч
Реклама
Читайте також:
новини
У ліцеї Аркаса в Миколаєві завершили будівництво укриття, розрахованого для понад 400 учнів

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич до її 85-річчя

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві розчищають колектор на Індустріальній — його не обслуговували 40 років

Аліна Квітко
новини
У драмтеатрі Миколаєва відкрилася фотовиставка херсонської артистки

Аліса Мелік-Адамян
новини
Велосипедом зі Швейцарії до України: чоловік зібрав понад $4,5 тис. на ремонт укриття у школі Миколаєва

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Декларації керівництва Миколаївської облради: зарплати ₴110-150 тисяч
Антон Табунщик розповів про ключові рішення облради за звітний період
Хлопець зістрибнув з даху будівлі Миколаївської ОВА: розслідується самогубство

У ліцеї Аркаса в Миколаєві завершили будівництво укриття, розраховане для понад 400 учнів

У Миколаєві пошкодили меморіальні таблички на честь захисників

2 години тому

Зеленський заявив, що РФ не дотримується «перемир’я»: за ніч — понад 140 обстрілів

Головне сьогодні