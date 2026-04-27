 З даху Миколаївської ОВА зістрибнув хлопець

Хлопець зістрибнув з даху будівлі Миколаївської ОВА: розслідується самогубство

Зруйнована будівля Миколаївської ОВА. Фото: МикВісті

Сьогодні вдень, 27 квітня, із зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА та облради стрибнув хлопець. Він загинув.

Інформацію підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Голова ОВА написав, що зараз поліцейські встановлюють особу загиблого та обставини трагедії.

Повідомлення голови Миколаївської ОВА про загибель хлопця. Скриншот з Телеграму

Також у поліції Миколаївської області зазначили, що інформація до поліції надійшла близько 12:50: з даху адмінбудівлі вистрибнула людина.

На місці події працює поліція. Правоохоронці уточнили, що хлопець загинув.

«Правоохоронці кваліфікували подію, попередньо, за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», з приміткою «самогубство», як того вимагає процедура у подібних випадках. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події та особу загиблого», — зазначили в поліції.

Меморіал загиблим військовим біля Миколаївської ОВА. Фото: Миквісті
Будівля Миколаївської ОВА та облради. Фото: МикВісті

