 У Миколаєві засудили палія Корабельного суду

Вирок за підпал суду в Миколаєві: 19-річний хлопець отримав строк за співпрацю з РФ

Миколаєві засудили 19-річного хлопця, фото прокуратури України

У Миколаєві засудили 19-річного хлопця на шість років і пʼять місяців позбавлення волі.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, на початку 2025 року, хлопець отримав у месенджері замовлення від російського прокурора. За гроші він мав спалити приміщення Корабельного районного суду на вулиці Самойловича.

За даними Національної поліції Миколаївської області, хлопець влаштував пожежу за допомогою горючої суміші та зняв результат на відео для звіту замовнику.

Правоохоронці знайшли та затримали палія в орендованій квартирі вже за кілька днів після інциденту. У суді він повністю визнав провину.

Нагадаємо, що на капітальний ремонт постраждалої через підпал будівлі Корабельного районного суду у Миколаєві витратять понад 5,6 мільйона гривень.

