Російські спецслужби замовили підпал будівлі суду Миколаєва: його капремонт обійдеться держбюджету у ₴5,6 млн

Згоріла будівля Корабельного суду у Миколаєві. Фото: МикВістіЗгоріла будівля Корабельного суду у Миколаєві. Фото: МикВісті

На капітальний ремонт постраждалої через підпал будівлі Корабельного районного суду у Миколаєві витратять понад 5,6 мільйонів гривень. Фінансування здійснюватиметься з державного бюджету.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Тендер оголошено на ремонт будівлі по вулиці Самойловича, 29-А. Пожежа пошкодила вхід, коридори та окремі приміщення. Попри це, співробітники установи продовжують працювати на місці — у приміщеннях, де досі відчутний запах гару.

Згідно тендерної документації, підрядник має провести ремонт внутрішніх приміщень, фасаду й інженерних мереж і вивезти понад 40 тонн будівельного сміття. Також передбачено повну заміну вікон і дверей, утеплення фасаду й оновлення електрики. Роботи мають бути завершені до 30 червня 2026 року.

Як стало відомо, пожежа в суді сталась 5 січня 2025 року. Наступного дня поліція затримала підозрюваного у підпалі, ним виявився 18-річний хлопець. За даними слідства, це було завданням російських спецслужб. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна», санкція якої передбачає до 10 років ув’язнення. У березні провадження було скеровано до Вітовського районного суду.

У Головному управління Національної поліції Миколаївської області «МикВісті» повідомили, що підозрюваний вину визнав і погодився на співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, що в січні 2025 року правоохоронці висунули підозри чотирьом підліткам у підпалах об’єктів залізниці.

