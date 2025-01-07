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У Миколаєві поліцейські затримали хлопця, його підозрюють у підпалі будівлі суду

Наслідки пожежі в будівлі суду. Фото: НацполіціяНаслідки пожежі в будівлі суду. Фото: Нацполіція

У Миколаєві поліцейські затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі будівлі суду. Він виконував «замовлення від куратора», і тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили у відділ комунікації поліції Миколаївської області, у ході розшуку та вивчення записів з камер відеоспостереження «Безпечне місто» вдалося встановити особу підозрюваного. 

Зазначається, що миколаївець виконував замовлення, отримане через кураторів, ретельно вибирав «потрібну» адміністративну будівлю, придбав необхідні засоби для підпалу та фільмував свої дії для звіту. Під час обшуку слідчі вилучили мобільні телефони, SIM-карти та банківські картки. 

Вилучені у підозрюваного речі. Фото: НацполіціяВилучені у підозрюваного речі. Фото: Нацполіція
Вилучені у підозрюваного речі. Фото: НацполіціяВилучені у підозрюваного речі. Фото: Нацполіція
Затриманий, якого підозрюють у підпалі будівлі суду. Фото: НацполціяЗатриманий, якого підозрюють у підпалі будівлі суду. Фото: Нацполція

Раніше повідомлялось, що 5 січня у Миколаєві невідомі підпалили будівлю Корабельного районного суду. Правоохоронці розшукують зловмисників та свідків інциденту.

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