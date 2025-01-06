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У Миколаєві невідомі підпалили будівлю суду

Результати підпалу будівлі суду у Миколаєві. Фото: НацполіціяНаслідки підпалу будівлі суду у Миколаєві. Фото: Нацполіція

Вчора, 5 січня, у Миколаєві невідомі підпалили будівлю Корабельного районного суду. Правоохоронці розшукують зловмисників та свідків інциденту.

Як повідомили у Національної поліції в Миколаївській області, близько 20:50 вчора, правоохоронців викликали рятувальники, які прибули гасити пожежу по вулиці Самойловича.

Зазначається, що вогонь пошкодив один із кабінетів. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які направлять на експертизу. Наразі слідчі, за фактом підпалу адмінбудівлі, розпочали досудове розслідування. Максимальне покарання за статтею Кримінального кодексу передбачає до десяти років тюрми.

Правоохоронці звертаються до громадян із проханням надати інформацію, яка може допомогти у розслідуванні. Повідомити корисні деталі можна за телефонами: (0512) 53-13-35, 102.

Нагадаємо, що у Миколаєві вночі 31 грудня невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю у фасад єврейської громади, розташованої у центрі міста.

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