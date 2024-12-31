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Невідомі підпалили двері синагоги у Миколаєві

Поліція Миколаєва встановлює причетних осіб до підпалу дверей синагоги. Фото: поліція МиколаївщиниПоліція Миколаєва встановлює причетних осіб до підпалу дверей синагоги. Фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві вночі 31 грудня невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю у фасад єврейської громади, розташованої у центрі міста.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що займання загасив охоронець будівлі.  На місці події поліцейські знайшли залишки горючої суміші та уламки пляшки.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та досліджують відео з камер спостереження.

Також всіх, хто може допомогти у слідстві, просять звернутися до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління за адресою: вулиця 2-га Екіпажна, 59, (0512) 53-19-05, 44-80-06, 102.

Нагадаємо, що 26 жовтня у Миколаєві невідомі облили червоною фарбою будівлю синагоги єврейської громади, розташованої у центрі міста.

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