У Миколаївському музеї Верещагіна відкрилася виставка пам’яті скульпторки Інни Макушиної

Відкриття виставки пам’яті скульпторки Інни Макушиної 22 квітня. Фото: МикВісті

Учора, 22 квітня у Миколаївському обласному художньому музеї імені В. Верещагіна відкрили виставку пам’яті миколаївської скульпторки Інни Макушиної «Мистецтво крізь життя», присвячену її 85-річчю.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Скульптура мисткині «Мауглі та Багіра», що прикрашає площу перед Миколаївським зоопарком із 1979 року, стала одним із символів міста.

Інна Макушина народилася в Миколаєві. До творчості її залучив батько, який не мав художньої освіти, але захоплювався живописом. Разом вони відвідували студію образотворчого мистецтва.

У 1961–1965 роках вона навчалася в Ленінградському художньому училищі імені В. Сєрова, а в 1966 році вступила до Ленінградського інституту живопису, скульптури та архітектури імені І. Репіна. Після закінчення вишу Інна Макушина повернулася до Миколаєва, де розпочала трудову діяльність у Миколаївських художньо-виробничих майстернях. У 1977 році стала членкинею Національної спілки художників України.

З 1991 року працювала в творчій майстерні свого чоловіка — заслуженого художника України Юрія Макушина. У 2011 році отримала звання «Заслужений художник України».

На виставці представлені графічні, живописні та скульптурні роботи мисткині. Значну частину графічних аркушів Інни Макушиної становить анімалістична тематика. Ведуча заходу, невістка Інни Вікторівни Ганна Макушина, розповіла, що протягом усього життя художниця створювала численні начерки та замальовки тварин, які згодом доопрацьовувала й перетворювала на самостійні творчі роботи.

Найулюбленішим графічним матеріалом Інни Макушиної були кольорові олівці. Живописна спадщина художниці – це натюрморти, пейзажі й портрети. Вона працювала олійними фарбами в реалістичній манері, поєднуючи її з власним індивідуальним стилем.

Під час урочистої частини заходу виступили люди, які особисто знали Інну Макушину. Серед них: Юрій Гранатуров — заступник голови Миколаївської ОВА, Антон Табунщик — голова Миколаївської обласної ради, Євген Горбуров — голова постійної комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності, Юрій Любаров — начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, Таміла Бугаєнко — голова Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ, Дмитро Артим — голова Миколаївської організації Національної спілки художників України, Михайло Гольденберг — засновник Миколаївського товариства єврейської культури, Наталія Сапак — кандидат мистецтвознавства, Віталій Бойченко — заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА.

«Вони згадували Інну Вікторівну як скромну, чуйну та інтелігентну людину, яка присвятила життя творчості. Її професіоналізм і внесок у художнє оформлення міста високо оцінювали. Також вона була турботливою дружиною, матір’ю та бабусею», — розповіла подруга сім’ї Таміла Бугаєнко.

На відкритті виставки були присутні всі члени родини Макушиних на чолі з Юрієм Андрійовичем. Син Інни Макушиної Віктор Юрійович, заслужений художник України, соліст Миколаївської філармонії, виконав на флейті класичні твори, які дуже подобалися його матері.

Виставку можна відвідати в Миколаївському обласному художньому музеї імені В. Верещагіна з 9:00 до 17:30, крім понеділка, за адресою: вул. Велика Морська, 47.

Фоторепортаж

Нагадаємо, 17 квітня у Виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відкрили персональну виставку-продаж художника Володимира Федорченка — члена Миколаївської організації Національної спілки художників України.