 Культура під час війни: Миколаївщина серед найбільш постраждалих регіонів

Під ударами війни: як постраждала культурна спадщина Миколаївщини

Скульптура на території театру після російського обстрілу восени 2022 року. Архівне фото: «МикВісті»

Станом на початок травня цього року через російську агресію в Україні пошкоджені та зруйновані тисячі пам’яток і об’єктів інфраструктури. Серед найбільш постраждалих і південні регіони.

Як повідомили у міністерстві культури, загалом в Україні пошкоджені або знищені 1783 пам’ятки культурної спадщини. Серед них 161 мають національний статус, 1460 — місцевий, ще 162 — щойно виявлені. Повністю зруйновано 46 пам’яток.

За регіональними даними, найбільших втрат зазнали Харківська область — 353 пам’ятки, Херсонська — 303, Одеська — 202, Донецька — 225, а також Київ та Київська область — 173.

Окремо зафіксували масштабні втрати в культурній інфраструктурі. Зокрема, пошкоджені 2540 об’єктів, з яких 518 знищені повністю. Зокрема, постраждали клуби, бібліотеки, мистецькі школи, музеї та театри.

Найбільші втрати зафіксовані у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Київській та Миколаївській областях. Загалом руйнування охопили 341 територіальну громаду по всій країні, зокрема 23 громади на Миколаївщині.

Через окупацію частини територій Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей повний облік втрат культури там залишається неможливим.

Читайте також статтю «МикВісті» «Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?».

