Медики Кривого Рогу врятували ногу 9-місячній дитині після обстрілу житлового будинку

Поранення 9-місячної дитини у Кривому Розі, ілюстративне фото istockphoto

У Кривому Розі лікарі здійснили майже неможливе, зумівши зберегти ногу 9-місячній дівчинці, яка отримала важкі поранення під час вчорашньої атаки на житловий сектор.

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, стан немовляти залишається важким, тому дитину готують до транспортування в обласний центр для подальшого лікування.

Мама дівчинки, 23-річна жінка, також перебуває під наглядом медиків у стані середньої тяжкості, тоді як ще трьом постраждалим городянкам допомогли без госпіталізації.

Професіоналізм криворізьких хірургів став вирішальним у боротьбі за здоров'я дитини в перші години після трагедії.

Нагадаємо, що раніше Росія перервала кількаденну тишу масованою атакою, випустивши за ніч понад 200 ударних безпілотників та понад 80 авіабомб по восьми областях України.