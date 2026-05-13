Медики Кривого Рогу врятували ногу 9-місячній дитині після обстрілу житлового будинку
- Таміла Ксьонжик
22:18, 13 травня, 2026
У Кривому Розі лікарі здійснили майже неможливе, зумівши зберегти ногу 9-місячній дівчинці, яка отримала важкі поранення під час вчорашньої атаки на житловий сектор.
За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, стан немовляти залишається важким, тому дитину готують до транспортування в обласний центр для подальшого лікування.
Мама дівчинки, 23-річна жінка, також перебуває під наглядом медиків у стані середньої тяжкості, тоді як ще трьом постраждалим городянкам допомогли без госпіталізації.
Професіоналізм криворізьких хірургів став вирішальним у боротьбі за здоров'я дитини в перші години після трагедії.
Нагадаємо, що раніше Росія перервала кількаденну тишу масованою атакою, випустивши за ніч понад 200 ударних безпілотників та понад 80 авіабомб по восьми областях України.
