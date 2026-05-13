 Поранення 9-місячної дитини у Кривому Розі: лікарі врятували немовляті ногу після атаки 12 травня

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 13.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 13.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Медики Кривого Рогу врятували ногу 9-місячній дитині після обстрілу житлового будинку

Поранення 9-місячної дитини у Кривому Розі, ілюстративне фото istockphotoПоранення 9-місячної дитини у Кривому Розі, ілюстративне фото istockphoto

У Кривому Розі лікарі здійснили майже неможливе, зумівши зберегти ногу 9-місячній дівчинці, яка отримала важкі поранення під час вчорашньої атаки на житловий сектор.

За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, стан немовляти залишається важким, тому дитину готують до транспортування в обласний центр для подальшого лікування.

Мама дівчинки, 23-річна жінка, також перебуває під наглядом медиків у стані середньої тяжкості, тоді як ще трьом постраждалим городянкам допомогли без госпіталізації.

Професіоналізм криворізьких хірургів став вирішальним у боротьбі за здоров'я дитини в перші години після трагедії.

Нагадаємо, що раніше Росія перервала кількаденну тишу масованою атакою, випустивши за ніч понад 200 ударних безпілотників та понад 80 авіабомб по восьми областях України.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія почала тривалу атаку на Україну: ГУР попереджає про дрони та масований пуск ракет
Наймасованіша атака по Закарпаттю: РФ вдарила по залізниці, дрон залетів у Молдову, Словаччина закрила кордон
Під ударами війни: як постраждала культурна спадщина Миколаївщини
Реклама
Читайте також:
новини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Аліна Квітко
новини
Суд з другої спроби затвердив угоду екскерівниці МСЕК Бєлякової: її визнали винною і дали 5 років умовно

Аліса Мелік-Адамян
новини
Виконком погодив демонтаж ще двох пошкоджених обстрілами будівель у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
«Люди створюють смітники на могилах», — Сєнкевич про стан кладовищ у Миколаєві після поминальних днів

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Під ударами війни: як постраждала культурна спадщина Миколаївщини
Наймасованіша атака по Закарпаттю: РФ вдарила по залізниці, дрон залетів у Молдову, Словаччина закрила кордон
Росія почала тривалу атаку на Україну: ГУР попереджає про дрони та масований пуск ракет

У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Екопрокуратура розслідує можливі порушення процедури ОВД щодо будівництва АЗС у Миколаєві

5 годин тому

Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко

Головне сьогодні