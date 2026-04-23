Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Миколаївський ліцей №3, фото «МикВісті»

Завершення будівельних робіт з реконструкції укриття Миколаївського ліцею №3 затягується ще на три місяці — орієнтовно до жовтня 2026 року. Цього разу через затримку з фінансуванням з державного бюджету.

Про це повідомив керівник Управління капітального будівництва Олексій Савчук у коментарі «МикВісті».

Реконструкцію укриття мали завершити до 30 липня 2026 року. Однак підрядник не встигає виконати їх у встановлений термін, оскільки з січня об’єкт не отримував фінансування.

— Роботи тривали, але не тими темпами, тому що з січня фактично без фінансування. Без цього дуже складно реалізовувати об'єкти такого масштабу. Тому, звісно, темпи були не ті, що можуть бути з фінансуванням, але наразі після реєстрації договору ми зможемо сплачувати акти виконаних робіт і темпи будуть набагато більше, — сказав Олексій Савчук.

Реконструкція укриття ліцею №3, фото «МикВісті» Реконструкція укриття ліцею №3, фото «МикВісті»

Наразі на будівництво укриття в ліцеї №3 з державного бюджету спрямували 12,1 мільйона гривень, сказав Олексій Савчук. Ще 5,2 мільйона гривень — з міського бюджету.

Хоча кошти формально надійшли як субвенція з державного бюджету, їх джерелом є міжнародна допомога. Фінансування надається в межах програми FELICITY II, яку підтримують Європейський інвестиційний банк та уряд Німеччини, а реалізує німецька державна організація GIZ.

Він також зазначив, що контракт із підрядником розривати не планують. Натомість строки виконання робіт продовжать через укладання додаткових угод — на період, коли фінансування було відсутнє.

— Там є діючі договори. У додаткових угодах будемо продовжувати термін, але на термін відсутності фінансування. Ви ж розумієте, що без грошей ніхто не буде нормально це будувати. Та, мабуть, і нема зараз таких підрядників, хто у воєнний час готовий побудувати великий об'єкт за власні оборотні кошти — це дуже складно на сьогоднішній день, — додав Олексій Савчук.

Реконструкція укриття ліцею №3, фото «МикВісті»

Укриття для ліцею №3

Реконструкцію підвалу ліцею №3 під укриття розпочали у 2024 році — роботи тривають вже два роки. Спочатку їх мали завершити до січня 2025 року, потім — до липня 2026 року. Проєкт передбачає заглиблення підвалу, посилення конструкцій та зовнішнє бетонування. А ще — заміну мереж водопостачання, каналізації, опалення та вентиляцію, підйомник, пожежну сигналізацію тощо.

Спочатку реконструкцію укриття оцінювали у 35,8 мільйона гривень, однак потім вартість зросла — до 51,2 мільйона гривень. «Знадобились додаткові роботи», сказав керівник Управління капітального будівництва Олексій Савчук.