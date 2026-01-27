 Реконструкція укриття ліцею №3 у Миколаєві: що відомо

У Миколаєві триває реконструкція укриття ліцею №3: на роботи вже витратили ₴27 млн

Фото: МикВістіМиколаївський ліцей №3. Фото: МикВісті

У Миколаєві триває реконструкція укриття ліцею №3, яку розпочали у 2024 році. Загальна вартість проєкту становить 51 мільйон гривень.

Про це сказав керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

За його словами, проєкт передбачає заглиблення підвалу, посилення конструкцій та зовнішнє бетонування.

— Реконструкція укриття ліцею №3. Це субвенційний проєкт, який передбачає заглиблення підвалу, посилення конструкцій та зовнішнє бетонування. У зв’язку з тим, що заклад з однієї сторони розташований на рівні цокольних приміщень, а з іншої — майже як перший поверх, знадобилися додаткові роботи із захисту конструкцій, — сказав Олексій Савчук.

Фото: МикВістіУ Миколаєві триває реконструкція укриття ліцею №3. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіУ Миколаєві триває реконструкція укриття ліцею №3. Фото: МикВісті

Зазначимо, що вартість проєкту становить 51 мільйон 244 тисячі 674 гривні. У 2025 році на роботи витратили 27 мільйонів 326 тисяч 565 гривень.

Скриншот з презентаціїСкриншот з презентації

— Загальна вартість проєкту становить 51 мільйон гривень. Роботи розпочалися ще у 2024 році, а у 2025-му вже виконано робіт на суму 27 мільйонів гривень. Наразі роботи тривають. Як я казав раніше, що ті кошти, які не були використані у 2025-му році, ми вже сформували заявки та подаємо до Міністерства, як такі об'єкти, які вже розпочаті, йдуть як пріоритизовані. Тому в цьому році очікуємо отримання субвенції та подальше фінансування цього об'єкту, — резюмував Олексій Савчук.

Фото: МикВістіУ Миколаєві триває реконструкція укриття ліцею №3. Фото: МикВісті

У вересні 2024 року стало відомо, що в Миколаївському ліцеї №3 планують переобладнати в укриття частину підвалу. Роботи тоді оцінювали у 35,8 мільйона гривень.

Підрядник повинен був зробити укриття у частині підвалу ліцею до 31 січня 2025 року. До робіт, згідно тендерної документації, належали загальнобудівельні роботи, водопостачання та водовідведення, заміна існуючих сантехнічних мереж підвалу, опалення та вентиляція, електромонтажні роботи, підйомник для маломобільних груп населення, облаштування приміщень для людей з особливими потребами, а також системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень.

