Укриття в миколаївському ліцеї №55, архівне фото «МикВісті»

В Миколаївському ліцеї №3 планують переобладнати в укриття частину підвалу. Роботи оцінюють у 35,8 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде зробити укриття у частині підвалу ліцею до 31 січня 2025 року. До робіт, згідно тендерної документації, належать загальнобудівельні роботи, водопостачання та водовідведення, заміна існуючих сантехнічних мереж підвалу, опалення та вентиляція, електромонтажні роботи, підйомник для маломобільних груп населення, облаштування приміщень для людей з особливими потребами, а також системи пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників аукціону, підрядника обиратимуть після 25 вересня 2024 року.

Нагадаємо, уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

З 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл Миколаєва, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл.

Водночас батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей. Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві зафіксували відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.